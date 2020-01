Milyen változásokkal jár együtt a menopauza?

A test átalakul a menopauza folyamán csökkenésével megjelenhetnek a menopauzához köthető tünetek. Az ösztrogén a test számos részén kifejti a hatását: egyebek mellett a vérerekben, a szívben, a csontozatban, a mellekben, a méhben, a húgyrendszerben, a bőrben és az agyban - így érthető, hogy e nemi hormon szintjének

A változókor időszakát gyakran kísérik alvás- és koncentrációs zavarok, esetleg depresszió

a nagy átlagot tekintve valamivel ötvenéves kor után - teljesen el is marad. Gyakoribbá válik a hízás, felgyorsul a bőr öregedésének folyamata, gyengül az izomzat. Fokozódik egyes betegségek, így a mozgásszervi zavarok, a szív- és érrendszeri megbetegedések és a Felborul a menstruációs ciklus, amely -- teljesen el is marad. Gyakoribbá válik a hízás, felgyorsul a bőr öregedésének folyamata, gyengül az izomzat. Fokozódik egyes betegségek, így a mozgásszervi zavarok, a szív- és érrendszeri megbetegedések és a csontritkulás kockázata, csökkenhet a szexuális érdeklődés és aktivitás nő a fáradékonyság.

A változókor mindennapos kellemetlenségei

Lelki változások és a klimax

A legtöbben a hőhullámokkal és a fokozott verejtékezéssel találkoznak a változókor jelei közül . E vegetatív tünetek megjelenéséért az ösztrogén szintjének csökkenése felel, amely a test hőháztartásának szabályozásában is kulcsszerepet játszik.rendszerint néhány másodpercig - legfeljebb 1-2 percig - tartanak.A menopauza során sokaknál jelentkeznek pszichés problémák, amelyek részben szintén a hormonális ingadozáshoz köthetők, ugyanakkor a klimaktériummal járó testi változásokkal is szoros összefüggésben állnak és a középkorúak sajátos élethelyzete is befolyással lehet rájuk. A változókorban nem ritka aesetleg depresszió, az alvás- és koncentrációs zavarok.