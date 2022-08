Miért jó nőnek lenni 50 felett is?

Fiatalon nem kellett sokat tenni ahhoz, hogy magabiztosan nézhessünk a tükörbe. 50 felett jóval több időt és energiát kell fektetnünk a külsőnkbe, de szerencsére megtehetjük, hisz a gyerekek már nagyok, nem kell a sarkukban lenni egész nap, élik a saját életüket. Végre megtehetjük, hogy ne éjfélkor fessünk hajat félálomban a fürdőszobában, hanem rendszeresen eljussunk fodrászhoz, kozmetikushoz, sportolni (ami a jó közérzethez is kell, nemcsak az alakunk megőrzése érdekében). Megfigyelhető, hogy sok ötvenéves nő kivirul, egész egyszerűen azért, mert jobban odafigyel önmagára, mint korábban.

50 felett is jó nőnek lenni.

Kitágul a világ

A kedvteléseinkre is több idő jut immár: járhatunk jógára, moziba, kiállításra, színházba, sőt utazhatunk is a párunkkal, néhány jó baráttal vagy akár egyedül is, ha ahhoz van kedvünk. Kitágul a világ, amelyet hosszú évekig meglehetősen szűk perspektívából szemlélhettünk. Élhetünk a lehetőségekkel, amelyekkel korábban nem tudtunk mit kezdeni, idő vagy anyagiak híján. Nem véletlen, hogy sokan ebben az életszakaszban valósítják meg az álmaikat, ülnek vissza az iskolapadba, kezdenek új életet, váltanak szakmát, kezdenek valami egészen másba, mint amiből a családot tartották el korábban. Biztonsági játék helyett fontosabbá válik, hogy élvezzük azt, amit csinálunk.

50 éves kor felett sem kell lemondani a remek fizikai kondícióról, a könnyedebb tréningekről és a komoly edzésről. Ebben az életkorban azonban előtérbe kell, hogy kerüljön a sportártalmak kezelése és megelőzése, a biztonság.

A váltáshoz magabiztosságot ad, hogy a sok nehézség ellenére felneveltük a gyerekeinket, és közben több fronton is helyt álltunk. Eddig csak adtunk, mostantól viszont több időnk lesz magunkra, a pihenésre, a számunkra élvezetet okozó tevékenységekre.

Párkapcsolati téren is változik az élet. A férjünkkel, a kedvesünkkel élvezhetjük, hogy több idő jut megint egymásra, de az is előfordulhat, hogy régóta lezárásra váró történetek érnek véget ebben az életszakaszban, hogy kezdődhessen valami más, valami jobb.

Nincs idő az örömtelenségre

Az elengedés, a nagy rendcsinálás ideje ez sokak életében. Egyszerűen azért, mert ilyenkor tudatosul, hogy az élet, amelyet fiatalon végtelennek érzünk, igenis véges, és nincs idő felesleges, örömtelen tevékenységekre pazarolni, hiábavaló csatákra fecsérelni. Habár egy húszévesnek valószínűleg karcsúbb a dereka, az érett asszonyoknak is nagy a rajongótábora, hisz a fiatal lányokkal ellentétben az idősebb nők ismerik a testüket, tudják, hogy mit akarnak, és bizonyított tény, hogy a libidójuk a hormonálisan kusza évek végeztével szárnyra kap. A nem kívánt terhesség többé nem mumus, a nehéz napok sem jelentenek többé akadályt az ágyban. Amit elvesz tőlünk a természet, azért ad bőven kárpótlást is.