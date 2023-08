Görögdinnye: természetes vágyfokozó is lehet

Augusztus 3-án volt a Nemzeti Görögdinnye Nap (National Watermelon Day) az Egyesült Államokban, így nem is meglepő, hogy a napokban a médiában is több szó esett sokak kedvenc nyári gyümölcséről. És ahogy ez ilyenkor lenni szokott, olyan tulajdonságairól is igyekeztek fellebbenteni a fátylat a lapok, amelyekről kevesebb szó esett korábban. Ilyen például, hogy a dinnye remek vágyfokozó lehet.

Likopin és Citrullin

A jeles napra való tekintettel sokan ismét megosztották a Daily Star korábbi cikkét, melynek szerzője kiemeli: a több tanulmányban „csodagyümölcsként” emlegetett görögdinnye számos férfi problémán segíthet, beleértve a merevedési zavarokat és a megnagyobbodott prosztatát.

Ennek oka – bár az édes, frissítő gyümölcs nagy része víz – a benne található antioxidánsokban és likopinban rejlik. Ezek nagyszerűen hatnak az általános egészségre, különösen a férfiak számára. A likopinnak a prosztatarák elleni védelemben is fontos szerepe lehet, míg egy korábbi kutatás szerint egy másik aminosav, a citrullin is figyelmet érdemel.

Meglepő hatással lehet a görögdinnye. Fotó: Getty Images

Az Urology című folyóiratban 2011-ben megjelent tanulmány azt vizsgálta, hogy a görögdinnye hogyan működhet egyfajta természetes viagraként, és hogyan segíthet az erekcióban. A tudományos munkát végző kutatók 24 férfit vizsgáltak, akiket két csoportra osztottak. Az egyikben a görögdinnyében is jelenlévő citrullint kapták, a másikban viszont csak placebót. A kutatók ezután értékelték a férfiak erekciójának keménységét és arra jutottak, hogy az első csoportba tartozók számottevően jobban teljesítettek. Vagyis azoké, akik kaptak citrullint.

Hogyan hat a dinnye a nők szexuális életére?

Nemcsak a férfiak részesülhetnek a dinnye vágyfokozó hatásából: a Texas A&M University kutatása szerint a nők libidójára is pozitív hatással lehet az édes nyári gyümölcs. Ezért a fent már emlegetett citrullinnak lehetünk hálásak, mert miután argininné alakul át, segíthet ellazítani az ereket. Így gyakorlatilag ugyanaz az alapvető hatása, mint a potencianövelő szereknek, a merevedési zavarok kezelésére, sőt talán még megelőzésére is.

Még mielőtt mindenki roham alá venné a zöldségeseket, egy dolgot ki kell emelnünk: a citrullin-koncentrációt. Az ugyanis a görögdinnye héjában a legnagyobb. De talán már csak pár év, és ez változhat, mert a tudósok már kutatják, hogyan hozhatók létre olyan görögdinnyék, amelyek húsában nagyobb koncentrációban található citrullin.