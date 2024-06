Érkezik a magyar dinnye, ennyit kell majd érte fizetni

A hazai beszállítók előreláthatólag június 21-én kezdik meg a görögdinnyék transzportját a Lidl Magyarország négy logisztikai központjába, így július elejétől már kapható lesz. A vásárlói szokások alapján a legnépszerűbb továbbra is a normál magos görögdinnye, de mellette a magnélküli, a mini és a sárgabélű fajták is igen kelendők – írja az EconomX.

Édes, zamatos lesz az idei dinnye. Fotó: Getty Images

A dinnyerajongóknak jó évük lesz

A termelők szerint zamatos, édes termés várható, ha az időjárás a továbbiakban is a termesztésnek megfelelően alakul. Az idén jelentős dinnyeáremelésre nem kell számítani. Bár a munkabérköltségek idén is emelkedtek, a műtrágya ára például tavaly óta sokat mérséklődött, így az árak a tavalyi szint közelében alakulhatnak.