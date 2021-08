Fel lehet készülni a változókorra?

Ismerjük fel a tüneteket

Miért szaladnak fel a kilók 40 fölött? A választ cikkünkben találja.

A változókor kezdete mindenkinél egyedi, de általánosságban elmondható, hogy nőknél 45 és 55 éves kor között zajlik. A hosszú folyamat során - ami néhány évtől akár bő egy évtizeden keresztül is tarthat - a szervezetben a női hormonok termelődése lassan csökkenni kezd, majd teljesen megszűnik. A változásra először jellemzően a menstruáció rendszertelenné válása utal. Gyakran előfordul, hogy szinte követhetetlenül váltják egymást a két-három hetes, majd a több hónapig is elhúzódó ciklusok. Eközben előfordulhat szokatlanul nagy mennyiségű vérzés is, ami ilyenkor szintén normálisnak számít.

Az, hogy a menopauza kinél milyen és mennyire intenzív tüneteket okoz, személyenként nagy eltéréseket mutathat. A klimax során előfordulhatnak hőhullámok, éjszakai izzadás, alvászavar, szélsőséges hangulatingadozás, súlygyarapodás, hajhullás, fejfájás, csontritkulás, gyakori vizelési inger, hüvelyszárazság, nemi vágy csökkenése, valamint megnőhet a különböző szívbetegségek kockázata is. Az elkerülhetetlen változások megismerése és elfogadása sokat segíthet ebben az időszakban.

Fontos az érzelmi támogatás

A várható tünetekkel kapcsolatos félelmek, érzések megosztása az érzelmi felkészülés elengedhetetlen része már a negyvenes évek első felében. Érdemes ezekről beszélni, egyeztetni az orvosunkkal, illetve, ha van olyan családtag, barát vagy közösség, akivel megoszthatjuk a gondolatainkat, az nagyban segíthet a feldolgozásban. A környezetünk támogatásával, a biztonságos, pozitív légkör kialakításával sokat tehetünk a menopauza előtti és alatti stabil lelkiállapotért, csökkenthetjük az elszigeteltség érzését és az esetleges szorongást.

A menopauza sokak számára komoly fizikai és lelki kihívás. Fotó: Getty Images

A változókorban lévő nők egymást is hatékonyan támogathatják akár érzelmileg, akár abban, hogy együtt fogjanak bele a várható klimaxos tüneteket enyhítő, egészséges életmódváltásba. Ennek része lehet az optimális testsúly elérését vagy megőrzését segítő étrend kialakítása, a szabadidő megszervezése, valamint a rendszeres testmozgás - például úszás, jóga, vagy táncterápia - is. Ez nemcsak pozitívan befolyásolja a lelkiállapotot, hanem elsegíti az éjszakai nyugodt alvást is, és általánosságban csökkenti, enyhíti a menopauzás tüneteket.

Segítőink: a gyógynövények

Fontos tudni, hogy a testi és lelki tünetek enyhítésére hormonmentes lehetőségek is elérhetőek. Sokat segíthetnek különböző alternatív kezelések - például akupunktúra, hidro- vagy hipnoterápia -, illetve agyógynövényekis. A változókori panaszokra az egyik legismertebb a poloskavész (Cimicifuga racemosa), amely a gyógyszerekéhez hasonló hatékonysággal képes enyhíteni a klimaxszal járó testi tüneteket. Választhatóak olyan kombinált készítmények, amelyek a poloskavész mellett orbáncfüvet is tartalmaznak. Az orbáncfű hatékonyan enyhíti a hangulatingadozásokat, csökkenti a feszültséget és segíti a nyugodt alvást.

Az intim panaszok is orvosolhatóak

Egyes változókori tünetek amellett, hogy az intim együttléteket befolyásolhatják, a hétköznapi tevékenységekre is hatással lehetnek. A száraz, viszkető, fájdalmas érzéssel járó hüvelyszárazságon azonban hatékonyan enyhítenek a hialuronsav-tartalmú kúpok: táplálják és nedvességgel töltik fel a hüvely kiszáradt szöveteit, segítik a hámosodást, és a csupán pillanatnyi enyhülést hozó intim síkosítókkal ellentétben ezek képesek hosszú távú segítséget nyújtani.

A kezelés kiegészíthető olyan hialuronsav-, illetve édesmandulaolaj-tartalmú kenőcsökkel is, amelyek hatékonyan gyógyítják az apróbb sérüléseket, erősítik a szövetek szerkezetét, javítják azok tónusát, rugalmasságát, tápanyagellátását és regenerációját. Mivel ezek a kezelések is maximálisan hormonmentesek, ezért azoknak sem kell aggódniuk, akik nem szeretnének vagy egészségügyi okokból nem élhetnek a hormonpótlás lehetőségével.