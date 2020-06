Menstruáció: mi normális, és mi nem?

Kiket érintenek a leggyakrabban amenstruációelőtti kellemetlen panaszok? Részletek itt.

Egy menstruációs ciklus átlagosan 28 napig tart, de a 21 és a 35 napos periódus is normálisnak tekinthető. Pubertáskorban és a menopauzához közeledve azonban a hosszabb szünetek sem adnak feltétlenül okot az aggodalomra. A fogamzóképes korú nőknek általában rendszeres a vérzésük, ami azt jelenti, hogy minden hónapban nagyjából ugyanannyi ideig tart, és két menstruáció között is mindig körülbelül ugyanannyi idő telik el. A vérzés átlagosan 5 napig tart, de a 2-3 napos és az 1 hetes hossz is rendben van, amennyiben ez sem változik hónapról hónapra. Egyes esetekben - például afogamzásgátlótabletta szedésének első néhány hónapjában - a két ciklus között jelentkező pecsételő vérzés is normálisnak mondható.

A menstruáció első 1-2 napján rendszerint erősebb a vérzés, és élénk piros színű. Később, a vérzés gyengülésekor rózsaszínessé vagy barnássá válhat - ez is teljesen normális. Egymenzeszalatt általában nagyjából 30-50 milliliter vér távozik, ami néhány evőkanálnyi mennyiségnek felel meg - még ha ránézésre sokkal többnek is tűnhet. Egyes nők azonban erősebb, nagyobb mennyiségű vérzést tapasztalnak, ezért nagyobb nedvszívó képességű betétekre van szükségük. Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy a vérzés alapesetben akkor számít abnormálisnak, ha a megszokottaktól eltérőt tapasztalunk - ugyanis, ahogy a fentiekből is látható, egyénenként változik, hogy milyen a "normális" menstruáció.

A szokatlanul fájdalmas menstruáció bajt jelezhet. Fotó: Getty Images

Hogyan változhat meg a menzesz?

A menstruáció több módon is változhat. Előfordul, hogy nem jelentkezik a vérzés, vagy ha mégis megjelenik, gyengébb, vagy a megszokottnál rövidebb ideig tart. Ez serdülőkorban a legjellemzőbb, a petefészek még nem rendszeres működése miatt, később pedig a terhesség vagy a változókor állhat a hátterében.

Máskor a menstruáció ugyan a várt időben jelentkezik, azonban nagyobb mennyiségű vér távozik, és a vérzés esetleg darabossá, alvadékossá válik. Sok esetben pedig nem a megszokott időközönként, hanem gyakrabban menstruálunk, vagy a ciklusok között pecsételő vérzés jelentkezik.

Mi okozhat vérzészavart?

Vérzészavarról akkor beszélhetünk, ha a ciklusok hossza, a vérzés időtartama, vagy erőssége megváltozik: ha 24 óránál hosszabb időn át tapasztalunk szokatlanul erős vérzést, vagy ha a ciklus 21 napnál rövidebbé vagy 35 napnál hosszabbá válik. Problémára gyanakodhatunk akkor is, ha a vérzés szabályos, ám tovább tart 7 napnál, vagy ha legalább 3 hónapja nem menstruáltunk és nem vagyunk terhesek. Fentieken kívül a szokatlanul fájdalmas, vagy a szokványosnál erősebb görcsökkel kísért menstruáció is bajt jelezhet.

A menstruációs zavarok hátterében gyakran általános okok húzódnak meg, mint például a helytelen táplálkozás, egyes életmódbeli változások, az erőteljes fizikai aktivitás, a stresszes életmód, bizonyos gyógyszerek szedése, méhen belüli fogamzásgátló eszköz (IUD) használata, vagy akár az étkezési zavarok.

Ám ha a rendellenes menstruáció a fenti tényezők megváltoztatásának hatására sem rendeződik, vagy látszólag minden ok nélkül, huzamosabb ideig fennáll, akkor mindenképpen orvoshoz kell fordulni. Könnyen előfordulhat ugyanis, hogy pajzsmirigyzavar, policisztás ovárium szindróma (PCOS), gyulladás, endometriózis, polip, vagy a méhnyálkahártya rosszindulatú megbetegedése áll a cikluszavar hátterében.