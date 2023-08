Ezt teszed az agyaddal, ha elhízol

Világszerte egyre több embert érint az elhízás, amely köztudottan számos betegség kockázatát növeli. Most azonban egy eddig nem ismert hatását is sikerült kimutatni. Károsíthatja ugyanis az agy azon képességét, hogy felismerje a teltségérzetet, és azt közvetítse: jóllaktam. Ráadásul ezek az agyi változások a túlsúly leadását követően is kimutathatók. Ez pedig magyarázatot adhat arra, hogy sokan miért szedik fel ismét a korábban nehezen leadott kilókat – számolt be a Yale School of Medicine kutatásának eredményeiről a CNN. "Ez a tanulmány megragadja, hogy az elhízás miért betegség, az agyban ugyanis tényleges változásokat idéz elő" – mondta el a CNN-nek Dr. Caroline Apovian, a Harvard Medical School professzora.

Világszerte egyre többeket érint a kóros elhízás. Fotó: Getty Images

Így hatnak a tápanyagok az agyra

A Nature Metabolism című szakfolyóiratban közzétett tanulmány egy kontrollált klinikai vizsgálat volt, amelyben 30 orvosilag elhízottnak tekintett és 30 normál testsúlyú embert táplálószondán keresztül etettek szénhidrátokkal, zsírokkal, illetve kontrollként sima vízzel. (Elhízásról akkor beszélünk, ha valakinek a testsúlya a kívánatosnál 20 százalékkal nagyobb. Orvosi értelemben túlsúlyosságról beszélünk akkor, ha a magasabb testsúly megoszlik az izmok, csontok, zsír és víz tömege között – szerk.) "Meg akartuk kerülni a szájat, és a bél-agy kapcsolatra akartunk összpontosítani, hogy lássuk, hogyan hatnak a tápanyagok az agyra az étel látásától, szaglásától vagy ízlelésétől függetlenül. Ezt követően 30 percen keresztül MRI vizsgálattal rögzítettük az agy reakcióját" – magyarázta a tanulmány vezető szerzője, Dr. Mireille Serlie, a Yale School of Medicine endokrinológus professzora.