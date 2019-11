A rekedtség leggyakoribb okai

Légúti fertőzések

Milyen okok állhatnak az elhúzódó rekedtség mögött felnőtteknél? Részletek itt.

A téli időszakban gyakran vírusfertőzés okoz rekedtséget. Gégegyulladás esetén a hangszalagok megduzzadnak, fokozott igénybevétel esetén pedig a rekedtség tovább erősödhet. Rekedtség maradhat vissza elhúzódó köhögéssel járó kórképek után is: ilyen esetben a tartós köhögés a hangszálak túlerőltetésének oka. Rossz szokás vagy betegségek tünete is lehet a krákogás, amely szintén a hangszálak túlerőltetésével jár, így gyakran ez okozza a tartós rekedtséget - mutatott rá dr. Holpert Valéria fül-orr-gégész, foniáter, a Fül-orr-gége Központ orvosa.

Gyakran légúti fertőzések nyomán alakul ki elhúzódó rekedtség

Reflux

Tartósan fennálló rekedtség kialakulhat refluxbetegség következtében is. A gyomorból visszaáramló savas váladék reflexesen irritálja a felső légutak nyálkahártyáját, ezáltal a hangszálakat is. A reflux során visszajövő levegő böfögést, a savas gyomornedv a szájban is érezhető savanyú ízt, esetleg kellemetlen szájszagot okozhat. A rekedtség mellett visszatérő torokfájás, köhögés, sípoló légzés, orrfolyás ésarcüreggyulladásis jelentkezhet, de ha a gyomorsav és az emésztőnedvek a szájüregbe kerülnek, gyakran kikezdik a fogzománcot, emiatt pedig felgyorsulhat a fogak romlása.

Helytelen hangképzési technika

A rekedtség leghétköznapibb oka a hangszalagok túlerőltetése. Ilyen esetben hangos környezetben végzett beszélgetés, kiabálás okozhatja a panaszokat. A hangképzés rendellenességeit diszfóniának hívjuk, amely felnőtteknél és gyerekeknél egyaránt jelentkezhet. A juvenilis diszfónia, a gyermekkori panaszok leggyakoribb formája is tartós rekedtség képében jelentkezik. A helytelen hangképzési technika kiváltó oka lehet még, ha a gyermek a közösségben folyamatosan igyekszik túlkiabálni a társait, így rendszeresen préseli, túlfeszíti a hangszálakat.

Hogyan kezelhető a panasz?

Légúti betegség esetén a panaszok rendszerint a betegség lefolyását követően maguktól is megszűnnek. Refluxnál nagyobb gyermekeknél gyomorsavcsökkentő gyógyszerek adásával enyhíthető a probléma. A helytelen hangképzés miatt kialakult tartós rekedtség - fül-orr-gégészeti vizsgálatot és a hallászavar lehetőségének kiszűrését követően - logopédiai foglalkozásokkal megszüntethető. A hangterápia segítségével elsajátítható a helyes légzés, a pontos artikuláció, a lágy hangindítás, a megfelelő hangosítás és minden olyan képesség, amely a jó hangképzést, ilyen módon pedig a rekedtség megszűnését eredményezi.