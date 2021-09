A betegség alapját a nyelőcső alsó szakaszán elhelyezkedő záróizom működése jelenti, hiszen ez normális esetben csak a nyelőcső felől érkező étel áthaladásakor nyílik ki, reflux esetén viszont hasűri nyomás hatására alulról is átengedi az elfogyasztott tartalmat. Így egyebek mellett gyomorsav és egyéb emésztőnedvek kerülnek vissza a nyelőcsőbe, amelynek nyálkahártyáját az eltérő kémhatás miatt irritálják, felmarják.

Mi a teendő reflux esetén?

Arefluxlegáltalánosabb tünete a gyomorégés, de a savas felböfögés, a szájüreg hátsó részéig hatoló csípős, savas íz is fontos figyelmeztető jel. A visszaöklendezett gyomortartalom a beteget köhögésre ingerelheti, egyben nyelési problémákat is okoz. Jelentkezhet rossz szájíz, kellemetlen szájszag és fokozott nyálelválasztás egyaránt, mi több, a visszajutó savak a fogakat is ronthatják.

A terhesség második felében gyakran jelentkeznek átmeneti refluxos tünetek

A felsorolt panaszok jelentkezése esetén tehát érdemes refluxra gyanakodni, valamint orvoshoz fordulni a megfelelő terápia érdekében. Fontos megjegyezni, hogy a reflux jól kezelhető betegség, amiben az ideális étrend kialakítása és a gyógyszeres készítmények alkalmazása egyaránt szerepet kap. Végső esetben műtéti eljárással is gyógyítható. Semmiképpen sem szabad ugyanakkor hónapokig, évekig arra várni, hogy magától elmúljon: ha a tünetek egy hónap alatt nem enyhülnek, esetleg rosszabbá is válnak, mindenképpen kérjük szakember segítségét!

A reflux veszélyes szövődményei

A betegség számos nem kívánt állapotot idézhet elő a szükséges kezelés hiányában. A legtöbbször fellépő szövődmény a nyelőcsőgyulladás, amely hosszabb távon heges nyelőcső-szűkületet is előidézhet. A savas hatások miatt kialakuló sérülések akár erőteljes vérzéssel járhatnak, sőt a nyelőcső falának perforációjához vezethetnek. Ez utóbbi probléma azonnali orvosi beavatkozást igényel, különben a beteg életét veszélyezteti. A hosszú évek óta fennálló reflux következtében jön létre az úgynevezett Barett-szindróma, amely nagyjából 30-40 százalékos eséllyel fajul később rosszindulatú daganattá.

Mindazonáltal a reflux nem kizárólag a nyelőcsőben okozhat kellemetlen szövődményeket. Gyakran ez áll a fertőzés nélkül is vissza-visszatérő, nehezen gyógyuló légúti tünetek ésarcüreggyulladásmögött, de garat- és gégegyulladás szintén elég gyakran lép fel. Szerencsére ritkábban jelentkezik a rohamszerű éjszakai gégegörcs, amelyet a savas visszafolyás okozta köhögés vált ki, és amely akár életveszélyes is lehet. Szintén fatális eredménnyel járhat a refluxos szívpanaszok miatt kialakuló szívkoszorúér-görcs és infarktus.