Hol nyaraljon és mit pakoljon az úti patikába, aki allergiás?

Aki pollenallergiás, annak a nyár sem feltétlenül hoz enyhülést, sőt. Ekkor virágzanak ugyanis a sokaknál erős reakciót kiváltó pázsitfűfélék, az útifű és a parlagfű is, amelyek pollenkoncentrációja a nyári hónapokban különösen magas lehet. Mindez súlyosbíthatja a légúti allergia tüneteit: az orrba vagy a torokba bejutó pollenek folyamatosan ingerlik a nyálkahártyát, rátapadnak és duzzanatot okoznak azon. Felső légúti allergia esetében ezt a gyulladást gyakran kíséri orrfolyás, orrdugulás, könnyezés vagy szemkipirosodás, de nem ritka a köhögés vagy gégenyálkahártya-duzzanat sem, ami jellemzően csak nehezen és lassan lohad le. Amennyiben az allergia az alsó légutakat is érinti, allergiásasztmaalakulhat ki - ez a leggyakoribb asztmás betegség -, ami azzal jár, hogy a légutak krónikusan gyulladtak, a hörgők pedig az allergének belélegzésekor beszűkülnek, görcsös köhögésre ingerelve az érintetteket.

Miért lesz valaki allergiás? Felmérések szerint világszerte egyre többen küzdenek allergiás megbetegedésekkel. Egyelőre sok kérdés megválaszolatlan még azzal kapcsolatban, hogy pontosan milyen tényezők állnak a probléma terjedésének hátterében, mindez azonban nem azt jelenti, hogy ne lehetne tennünk a fellépő panaszok ellen. Kattintson a részletekért!

Hol érdemes nyaralni, ha támadnak a pollenek?

Ha szeretnénk elkerülni, hogy végigtüsszögjük vagy végigkönnyezzük a nyaralást, érdemes gondosan megterveznünk, mikor és hova utazunk, figyelembe véve, hogy ott, ahová készülünk, abban az időszakban éppen mi virágzik, és milyen mennyiségben száll az allergiás tüneteket okozó pollen. Ha tehetjük, válasszunk olyan helyet, amelynek klímája és levegője jótékonyan hat a panaszainkra, vagy legalább nem súlyosbítja azokat.

Allergológusok szerint egyébként elsősorban nem a pollennaptár alapján érdemes utazást tervezni, hanem az adott napi pollenkoncentrációt követve. A hónapokkal korábban lefoglalt nyaralás esetében ez nem igazán működik, de spontán utazások előtt jó megoldás lehet, különösen, hogy már van olyan internetes oldal, amelynek segítségével egész Európában feltérképezhető az éppen aktuális pollenhelyzet.

Jó, ha tisztában vagyunk vele, hogy a zavartalan pihenésre alkalmas pollenmentes területek gyakorlatilag nem léteznek, hiszen a szél bármilyen távolságra képes elszállítani a virágport. Pollenszegény területeket viszont találhatunk, ha körültekintően keresgélünk.

Ami biztosan jó célpont egy légúti allergiásnak

A tengerparti nyaralás igazi Jolly Joker, mert a friss, párás, sós levegő előnyösen hat a felső légúti allergiás panaszokra. Nedvesen tartja az orrnyálkahártyát, emellett hozzájárul a légutak szabadon tartásához, enyhítve az orrdugulást és az ezzel járó nehézlégzést, súlyosabb, asztmás allergia esetén pedig a fulladást. Azt azonban érdemes észben tartani - különösen, ha az allergia asztmás tüneteket okoz -, hogy a folyamatos esőzéssel járó fülledtség és a magas páratartalmú levegő ronthat a panaszokon. Ezért azokat az országokat, ahol ilyen a klíma, célszerűbb elkerülni.

Ne hagyjuk otthon a mindennaposan használt allergiaellenes gyógyszerünket. Fotó: Getty Images

A mediterrán vidékekre utazóknak nem árt tudniuk, hogy májusban és júniusban a levegő igen magas koncentrációban tartalmazza az ezeken a területeken dúsan növő olajfák pollenjét. A csalánfélék családjába tartozó falgyom szintén igen elterjedt Dél-Európában, és mivel a csalánnál allergénebb, ez is okozhat kellemetlen panaszokat.

Jó választás lehet, ha a hegyekben pihenünk. Ehhez ráadásul nem is kell messzire mennünk, a környező országokban, például Ausztriában, Szlovákiában vagy Romániában remek 1500 méter körüli magasságú célpontokat találhatunk: ilyen magasan már a légszennyezettség és a pollenkoncentráció is csekélyebb, a tiszta hegyi levegő ezért is csökkenti az allergia kínzó tüneteit. Azzal azonban érdemes számolnunk, hogy a hegyek között is burjánzanak a fűfélék, bár itt valamivel később virágzanak, mint az alacsonyabban fekvő területeken.

Belföldi nyaralás esetén érdemes ugyanezeket a szempontokat szem előtt tartani: ha pollenallergiával küzdünk, akkor inkább kerüljük a zsúfolt nagyvárosokat, ahol a hőség és a járművek károsanyag-kibocsátása - illetve az ezzel járó megnövekedett ózonkoncentráció - súlyosbíthatja a légzőszervi panaszainkat. Ha természetközeli szállást választunk, akkor járunk jól, ha olyat keresünk, ami nem egy virágzó mező vagy liget tőszomszédságában található.

Mi legyen az úti patikánkban?

Az úti cél megválasztása mellett legalább ugyanolyan fontos a megfelelő úti patika összeállítása. Hogy állapotunk nyaralás közben se adjon okot rosszkedvre vagy kényszerű szobafogságra, ne feledjük el magunkkal vinni a jól bevált és mindennaposan használt allergiaellenes gyógyszerünket. Mivel a légúti allergiát általában antihisztaminokkal kezelik, illetve sokaknak a csak a szteroidos orrcsepp segít - ami nyálkahártya-lohasztó hatású -, ezek kötelezően legyenek nálunk. A vényköteles készítményeket szerezzük be idejében, és célszerű a szükségesnél valamivel többet magunkkal vinni, hogy ne legyen kicentizve. Figyeljünk arra is, hogy mindent az előírt hőmérsékleten és körülmények között tároljunk.

Aki csak enyhe tünetekkel küzd, annak hasznos lehet, ha természetes összetevőket tartalmazó orrsprayt is visz magával a vakációra. Az ilyen típusú szerek amellett, hogy megakadályozzák az orrnyálkahártya kiszáradását, enyhítik az orrdugulást is, hozzájárulva a nyugodt éjszakai pihenéshez, ami nyaralás alatt a legtöbb ember számára elsődleges szempont. Mivel a pollenek nemcsak az orrnyálkahártyát vagy a garatot irritálhatják, hanem a szemet is, érdemes egy kimondottan erre a célra beszerzett, szemkipirosodás és könnyezés ellen hatásos szemcseppet is magunkkal vinnünk. Ha nem vagyunk biztosak benne, hogy milyen készítményekre lehet még szükségünk, indulás előtt konzultáljunk egy hozzáértő allergológussal, hogy a nyaralás alatt már ne kelljen ezzel foglalkoznunk.