Ez alapján válassz úti célt a nyaraláshoz

A pollenallergia nem állhat útjában a nyaralásnak, nem zárja ki a kirándulást, de az alapszabályokat fontos betartani.

Tippek pollenallergiásoknak, hogy élvezhető legyen a nyaralás

1. A belföldi nyaralások döntően a Balaton köré szerveződnek, de sajnálatos módon ez a térség a parlagfűvel erősen fertőzött területek közé tartozik, ami hazánkban a leggyakoribb allergén. Amennyiben mégis a magyar tenger mellé szervezzük a nyaralásunkat, akkor lehetőleg azt a nyár első felére időzítsük.

2. A nyaralás időpontjának és helyszínének megválasztásakor vegyük figyelembe a számunkra komoly gondokat okozó növények virágzását. Ne menjünk olyan helyre és időpontban nyaralni, ahol és amikor a légkör telített az allergén pollenekkel.

A TENGERI SÓS LEVEGŐ GYÓGYÍTÓLAG HAT AZ ALLERGIÁS TÜNETEKRE. FOTÓ: GETTY IMAGES

3. Ha autóval megyünk nyaralni vagy kirándulni, akkor indulás előtt – ha korábban nem tettük – cseréltessük ki a pollenszűrőt és végeztessük el a klíma szakszerű tisztítását is. Nedves környezetben a penészgombák könnyen elszaporodnak, ezért csak így tudjuk elkerülni, hogy allergéneket lélegezzünk be az utazás során.

4. Útközben érdemes arra törekedni, hogy inkább a légkondicionáló menjen, ne pedig az ablakot húzogassuk föl-le. Magát az utazást érdemes inkább a kora reggeli vagy a késő esti órákra időzíteni, amikor a levegő tisztább és hűvösebb, a légszennyezettség pedig kisebb.

5. Ha repülőn utazunk, fontos, hogy az allergiagyógyszereket a kézipoggyászban tartsuk, vigyünk föl a fedélzetre sóoldatos orrspray-t is. Ezt ideális esetben legalább óránként használni kell, segít ugyanis kivédeni a száraz levegő káros hatását.

6. Ne felejtsük otthon a gyógyszereinket! Akkor is vigyük magunkkal, ha otthon tünetmentesek vagyunk! Az új környezetben adódhat olyan körülmény, ami esetleg előhozza a tüneteket.

7. Célszerű a szállást is kellő körültekintéssel kiválasztani, előre érdeklődni, hogy van-e a szobákban allergén anyag (például tollpárna). Aki poratka-allergiás, az jól teszi, ha magával viszi a saját párnáját.

8. A pollennaptárat és az időjárás-előrejelzést az üdülés idején is érdemes figyelemmel kísérni, és az aznapi programokat annak megfelelően tervezni. Például, ha a magasabb pollenkoncentráció mellé szeles időjárás társul, jobb egy múzeumot felkeresni, a kirándulást pedig inkább egy szélcsendes napra időzíteni.

Hova utazzunk?

Aki teheti, annak célszerű tengerpartra utaznia, illetve olyan területre, ahol enyhe és száraz a klíma. A hegyvidék poratka-allergiánál lehet kiváló helyszín, az atka ugyanis nem igazán szereti az 1500 méternél magasabban fekvő területeket (ráadásul a magashegységekben a pollenek száma is elenyésző).

Allergiásoknál nagy előny az is, ha a hotel wellness részlegében van sókabin. Ha valaki Erdélybe utazik, akkor a kirándulások közé jó beiktatni a parajdi vagy tordai sóbányák felkeresését is. Ausztriában Salzburg mellett a berchtesgadeni sóbányát, míg Hallstatt városában a világ legrégebbi, 7000 éves sóbányáját találjuk. Lengyelországban járva pedig a wieliczkai sóbányát kereshetjük fel, amely 1978 óta a világörökség része. Bármelyik remek turisztikai látványosság, allergiánál pedig igazi felüdülés is.

