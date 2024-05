Kiderült, kik mennek a legtöbbször betegszabadságra

Testsúlyunk értékelésére legáltalánosabban a testtömegindexet (BMI) alkalmazzuk mérési módszerként. A BMI lényegében azt mutatja meg, hogy súlyunk mennyiben tekinthető soknak vagy kevésnek testmagasságunkhoz viszonyítva. Az optimális érték 18,5 és 25 közé esik, míg 25 felett túlsúlyról, 30 felett elhízásról beszélhetünk. Mint azt a The Guardian írja, az új kutatás szerint a túlsúllyal élők 12 százalékkal nagyobb valószínűséggel hiányoznak a munkából egészségügyi okok miatt, mint a normál súlyú dolgozók. A 30 és 35 közötti BMI-vel jellemezhető elhízás már 36 százalékkal, a 35 és 40 közötti érték pedig 61 százalékkal növeli a kockázatot. A súlyos elhízással küzdők (40 feletti testtömegindex) pedig 147 százalékkal gyakrabban kényszerülnek betegszabadságot kivenni.

Az eredmények 26 európai országból közel 123 ezer ember adatainak vizsgálatán alapulnak. Az elemzést a bécsi Institute for Advanced Studies (IHS) kutatóintézet dr. Thomas Czypionka vezette egészséggazdasági és -politikai kutatócsoportja végezte el. Kimutatták, hogy a súlyproblémákkal küzdő emberek nemcsak nagyobb valószínűséggel esnek ki ilyen módon a munkából, mint az egészséges testsúlyú munkavállalók, de egyben nagyobb arányban is vannak közöttük, akik évente legalább hét napot töltenek betegszabadságon. „Összességében a túlsúly és az elhízás számottevő hatást gyakorol a dolgozó népességre, ennél fogva pedig kihatással van a termelési veszteségekre és a gazdasági terhek növekedésére egyaránt” – olvasható a jelentésben. Eredményeiket a bécsi kutatók hétfőn mutatták be Velencében a 31. Európai Elhízástudományi Kongresszuson.

A The Guardian cikke rámutat, az Elhízástudományi Világszövetség (WOF) tavaly kiadott éves jelentése alapján a túlsúly és az elhízás 2020-ban 1 billió 960 milliárd amerikai dollár veszteséget okozott a világgazdaság számára, és ez az összeg az előrejelzések szerint 2035-re akár 4 billió 320 milliárdig is felkúszhat. Magyarországon a legutóbbi, 2019-es országos táplálkozási és tápláltsági felmérés (OTÁP) tanúsága szerint a felnőtt férfiak 77 és a felnőtt nők 60 százaléka túlsúlyos vagy elhízott.

