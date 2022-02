Letapadt váladék: ezért fontos eltávolítani

A hurutos köhögést könnyű megkülönböztetni a köhögés más fajtáitól (például a száraz, más néven ingerköhögéstől), mivel jellegzetes "szörtyögő" hang kíséri. Oka és célja is teljesen különböző. A légúti fertőzések során kialakuló gyulladás miatt megduzzad a légutak nyálkahártyája, valamint fokozódik a nyáktermelés is. Hirtelen túl sok és túl sűrű váladék képződik a légutakban, és ezt igyekszik szervezetünk köhögés útján eltávolítani - csakhogy ez nem megy könnyen. A sűrű nyák ugyanis letapad, akár nyákdugó is kialakulhat, amivel szemben egyre erősebb és gyakoribb köhögéssel küzdünk.

Milyen célt szolgál a köhögés? A köhögés számos betegség kellemetlen tünete lehet, amelyet gyakran csillapítószerekkel igyekeznek enyhíteni. Azonban a köhögés a szervezet természetes védekezőreakciója, elnyomása sok esetben kifejezetten ártalmas lehet.

Köhögéscsillapító helyett hurutoldó

Természetesen mindez borzasztóan kimerítő tud lenni, főleg ha más tünetek (mint például láz, orrfolyás) is társulnak mellé, így érthető, ha minél előbb szabadulni szeretnénk a köhögéstől. Ám a hurutos, avagy produktív köhögést nem szabad csökkenteni, mert azzal tovább ronthatunk az állapotunkon. A légutak ugyanis a megduzzadt nyálkahártya és a felszaporodott váladék miatt beszűkülnek, nehezedik a légzés, ami miatt kevesebb oxigén jut el a sejtekhez. Legrosszabb esetben a nyák annyira eláraszthatja a légutakat, hogy vészesen lecsökken a tüdőkapacitás, és a beteg akár meg is fulladhat, hiszen nem jut levegőhöz.

Mindemellett a sűrű, letapadt váladék növeli a felülfertőződés kockázatát, hiszen a különböző kórokozók könnyebben elszaporodnak ebben a környezetben. Felülfertőzésre utal, ha a felköhögött váladék nem színtelen, átlátszó, hanem sárgás vagy zöldes, ez ugyanis baktériumok jelenlétét mutatja. A másodlagosfertőzéspedig nemcsak újabb kellemetlen tüneteket hoz magával, hanem a felépülést is elnyújtja, tovább gyengíti a szervezetet.

Télen az egyik leggyakoribb panasz a köhögés. Fotó: Getty Images

Hurutos köhögés esetén ezért a csillapítás helyett éppen az a jó megoldás, ha olyan szert alkalmazunk, amely elősegíti a köhögést. Léteznek úgynevezett köptető és hurutoldó készítmények, amelyeket a köznyelvben sokszor összemosnak, ám hatásmechanizmusuk különböző. Előbbiek fokozzák a nyák termelődését, hogy aztán a megnövekedett váladék még intenzívebb köhögésre ingereljen, és így ki tudjanak ürülni a légutak. A hurutoldók ennél mondhatni taktikusabb játékosok, mivel nem növelik a nyák mennyiségét, hanem a meglévő váladék viszkozitását csökkentik, elszakítják a nyákot alkotó molekulák kötését, hogy könnyebben fel tudjuk köhögni.

Gyerekeknek is adhatunk hurutoldót?

A gyerekeket fizikailag és lelkileg is jobban megviseli az elhúzódó köhögés, hiszen éjjel zavarja őket, sokszor nem tudnak aludni, a váladék távozása pedig akár ijesztő is lehet számukra. A kicsik szenvedő arcát látva pedig sok szülő tanácstalan, mivel segíthetne, milyen készítményt adhatna nekik. Hurutos köhögés esetén gyerekeknél is ugyanolyan fontos a váladék eltávolítása, mint felnőtteknél. Sőt, mivel kisebb korban hajlamosabbak a felülfertőződésre, illetve a különböző melléküregi gyulladásokra, még inkább figyelemmel kell lenni erre. Jó hír, hogy léteznek olyan hurutoldók, amelyek már 2 éves kortól biztonsággal alkalmazhatók. Ezek közül is érdemes olyat választani, melynek hatóanyagai gyorsan felszívódnak és kiürülnek a szervezetből, így kora este is be lehet venni anélkül, hogy a fokozott köhögés megzavarná a kisdedek álmát.

Mindenképp ajánlott továbbá, hogy gyakran kínáljuk őket folyadékkal (vízzel, cukrozatlan teával, hígított gyümölcslével, levessel), mert a hurutoldó csak így tudja megfelelően kifejteni hatását. Ha pedig a folyadékot elutasítják, lédús gyümölcsöket is bevethetünk, mint amilyen például a mandarin. Ezenkívül beszélgessünk gyermekünkkel arról, hogy bármilyen kellemetlen is a hurutos köhögés, ne akarja visszafojtani, mert azzal csak hátráltatja a gyógyulását. A hurutoldókkal pedig szerencsére könnyebbé válik a köhögés, így gyorsan fellélegezhetnek a kis és nagy betegek is.

A cikk a Sandoz Hungária Kft. megbízásából készült. OACC1966/01.22