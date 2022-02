Milyen célt szolgál a köhögés?

A köhögés a szervezet számára létfontosságú reflex: ezzel tisztítja meg a torkot és a légutakat az idegen anyagoktól, illetve az olyan kóros váladékoktól, amelyek irritálják a légzőrendszert. A különböző vírusos, bakteriális, gyulladásos eredetű légúti megbetegedések gyakori velejárója a hurutos köhögés. Ilyenkor a szervezet a fokozott mennyiségben termelődő kóros váladékot (slejmet) szakítja fel és üríti ki a segítségével. Azonban a nyálkahártya megduzzadásával járó sűrű, légzést is megnehezítő váladéktól nem mindig könnyű megszabadulni, ilyenkor külső segítségre lehet szükség.

Száraz köhögés

A hurutossal szemben a tartósan száraz köhögés legfőbb jellemzője az, hogy ez az állapot egyáltalán nem jár váladékürítéssel. Kialakulását szintén okozhatják különböző kórokozók, amelyek következtében a hangszalagok alatti terület begyulladhat, ami rekedt, ugató, kruppos köhögést idézhet elő. A baktériumok, vírusok és gombák mellett a száraz köhögést előidézhetik allergén anyagok, fizikai sérülések, elváltozások, passzív dohányzás, de akár olyan betegségek is, mint például a reflux, illetve egyes szív- és tüdőbetegségek. Azonban mivel a száraz köhögés nem produktív - azaz nem jár köpetürítéssel -, érdemes mielőbb utánajárni a kiváltó okának.

Köhögéscsillapítás helyett váladékürítés

Érdemes tudni azt is, hogy egy adott kórkép lefolyása során a köhögés is változhat: az első napokban még száraz jellegű, néhány nap múlva már köpetürítéssel járhat. Ha csillapítókat használunk rá, azzal nem segítjük a gyógyulást, hanem éppen az ellenkezőjét érjük el: a betegség ideje megnőhet, ráadásul gyakran szövődmények forrása is lehet. Minél tovább van jelen a letapadt váladék a légutakban és a tüdőben, ez annál inkább kedvez a kórokozók elszaporodásának. Ráadásul a gyulladás következtében a légutak nyálkahártyája megduzzadhat, a sok váladék miatt beszűkülhet, ami megnehezíti a légzést és ezáltal kevesebb oxigén jut el a sejtekhez is. Amennyiben támogatni szeretnénk a természetes gyógyulási folyamatot, érdemes olyan hurutoldókat vagy köptetőket alkalmazni, amelyek - elnyomás helyett - nem csak fenntartják, de akár tovább fokozzák a sűrű, tapadós slejmet felszakító köhögést.

Hurutoldó vagy köptető?

Bár a hurutoldók és a köptetők is a légutak megtisztítását segítik elő, azonban különbözőképpen fejtik ki hatásukat. A köptetők a légúti nyák termelődését fokozzák, így a megnövekedett mennyiséggel tovább erősítik a köhögési ingert. A hurutoldók ezzel szemben közvetlenül a lerakódott váladékra hatnak: csökkentik a sűrűségét, a letapadását, és az által, hogy apróbb részekre bontják, sokkal könnyebben felköhöghetővé válnak. A hurutoldók egyik ismert hatóanyaga az acetilcisztein, amely segíti a váladék feloldását és felköhögését. Érdemes szem előtt tartani azonban azt is, hogy a nyákoldók és köptetők hatékonyságát befolyásolhatja a folyadékbevitel, valamint például a levegő páratartalma is.

Ahhoz, hogy a gyógyulási időt lerövidítsük, már az enyhe hurutos tünetek megjelenése esetén érdemes köptetőket vagy hurutoldókat alkalmazni, köhögéscsillapítókat pedig csak legfeljebb este, lefekvés előtt, hogy a beteg számára biztosított legyen a nyugodt alvás. A köptetők és a köhögéscsillapítók együttes alkalmazása kerülendő, mivel egymás hatását gátolják. Fontos kiemelni azt is, hogy minden esetben tartsuk be az adott termékek betegtájékoztatójában leírt használati utasításokat, ha pedig állapotunk nyolc héten belül sem javul, illetve véres köpet, magas láz, mellkasifájdalomvagy zavartság jelentkezik, haladéktalanul forduljunk orvoshoz.

