Rendőrök találtak rá egy eltévedt 12 évesre az erdőben

A család Dömös és Dobogókő között kirándult a Visegrádi-hegységben a munkaszüneti nap nyújtotta szabadidőt kihasználva, amikor a szülők szem elől vesztették 12 éves gyermeküket – derül ki a rendőrség által csütörtökön kiadott közleményből. Édesanyja a kiinduló állomásnál várta, hátha visszatér a fiú, míg apja az erdőben kereste. Végül segítséget hívtak, az esztergomi rendőrök pedig 40 percen belül megtalálták a gyereket a Dömös szomszédságában fekvő Pilismarót területén.

A 12 éves fiú a Visegrádi-hegységben szakadt el családjától túrázás közben. Fotó: MTVA/Bizományosi: Farkas Melinda

A történtek kapcsán a rendőrség megosztott néhány fontos tanácsot a hasonló helyzetek elkerülése érdekében. Túrázás előtt elengedhetetlen, hogy megfelelően tájékozódjunk az útvonalról, majd azon haladva soha ne térjünk le a kijelölt turistaútról. Legyen nálunk feltöltött mobiltelefon, valamint elemlámpa is tartalék elemekkel, függetlenül attól, hogy terveztünk-e éjszaka is túrázni. Ha menet közben besötétedik, ne a telefonnal világítsunk, mert az hamar lemeríti az akkumulátort. Legyen nálunk esőkabát, meleg ruha, elegendő étel és víz arra az esetre is, ha esetleg váratlanul elromolna az idő.

A telefonra töltsünk le olyan navigációs applikációt, amely online kapcsolat nélkül is tudja mutatni az utat. Ettől függetlenül ne merészkedjünk be mélyen az erdőbe, ha ismeretlen környéken járunk, mert előfordulhat, hogy nem találjak majd utána a kifelé vezetőt utat. Érdemes az úton megfigyelni a jellegzetes tereptárgyakat – templomtorony, vadászles, egyéb épület –, mert azok segíthetik a tájékozódást, ha eltévednénk.

Ha így is eltévedünk, akkor viszont ne habozzunk a segítségkéréssel. Ha megvárjuk, míg besötétedik, akkor a mentőcsapatnak is nehezebb dolga lesz a keresés során. Túrázás közben ne tévesszük szem elől társainkat, haladjunk mindig együtt. Ezenkívül beszéljük meg előre egy otthon maradó ismerősünkkel, hogy merre tervezünk kirándulni, és ha nem jelentkezünk nála a megbeszélt időpontban, akkor értesítse a hatóságokat.