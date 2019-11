A kézmosást ezért ne felejtsük el

Ősszel így küzdhetünk meg a kórokozókkal - részletek!

Októbertől márciusig a meghűlés évente több százezer embert érint. Egy felnőtt akár 4-5 alkalommal is elkaphatja a náthát ebben az időszakban, a gyermekek esetében pedig még ennél is gyakoribbak az ilyen jellegű megbetegedések. Azonban számos praktikát bevethetünk, hogy elkerüljük az őszi megfázást és a vírusokat. Mutatjuk a K&H gyógyvarázs szervezőinek tippjeit.

Vitaminok minden mennyiségben

A megfelelő mennyiségű és minőségű vitamin pótlása ősszel nehezebb, de nem lehetetlen. A szezon legegészségesebb természetes vitaminforrása többek között a sütőtök, az édesburgonya, a cékla, a szőlő, a körte és az alma, így érdemes ezekből bőven fogyasztani. A helyes táplálkozás mellett táplálékkiegészítők, vitaminok szedésére is szükség lehet ebben az időszakban .

Az ősz egyik legjobb természetes vitaminforrása a szőlő. Fotó: iStock

Ne felejtsünk el kezet mosni!

A rendszeres és alapos kézmosásra nagyobb figyelmet kell fordítani hideg idő esetén, ugyanis ilyenkor a zárt terekben nagyobb valószínűséggel kapjuk el a betegségeket a közlekedési eszközökön, az iskolában és a munkahelyünkön.

Mozogjunk és aludjunk sokat!

Az év vége előtt hajlamosak vagyunk túlhajtani magunkat, ezért iktassunk be pihenésre alkalmas időszakokat is, a rekreációnak ugyanis nagy szerepe van egészségünk megőrzésében. A rendszeres, friss levegőn történő mozgás mellett a pihentetőalvásis rengeteget segít. Gyerekeknek 9-11, felnőtteknek pedig 7-9 óra alvás az ideális.

Rekreáció mesterfokon: meseolvasás

Ha kellő energiával rendelkezünk, bátran vágjunk bele a személyes meseolvasásba is. "A fizikai jólétünk fenntartása mellett a lelki egészségünk megőrzésére is ugyanakkora hangsúlyt kell fektetni, ezért érdemes olyan tevékenységeket is folytatni, amelyek a szellemi feltöltődésünket szolgálják. Az önkéntes meseolvasással például amellett, hogy a kis betegeken segítünk, mi magunk is egy különleges élménnyel gazdagodhatunk" - mondta Horváth Magyary Nóra, a K&H Csoport kommunikációs ügyvezető igazgatója.

Mit tegyünk, ha rosszul érezzük magunkat?

Minden igyekezetünk ellenére is előfordulhat, hogy nem tudjuk megfázás vagy megbetegedés nélkül átvészelni az őszi-téli hónapokat. Ha lázzal küszködünk, hidegrázás tör ránk vagy levertnek érezzük magunkat, akkor inkább ne menjünk közösségbe, hanem válasszunk olyan kikapcsolódási formát, amihez nem szükséges kimozdulni - így mások egészségére is figyelünk.