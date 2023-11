Az adósságrendezés sem elég a kórházak minden számlájára

Az állami kórházak és az alapítványi egyetemek adóssága 71 százalékának a kifizetésére adott forrást a magyar állam – írja a Népszava Rásky László, az Orvostechnikai Szövetség főtitkárának gyorselemzése alapján. Rásky szerint a 90 milliárd kifizetése után is még csaknem 36 milliárdos adósság marad hátra, januárra pedig ez ismét elérheti az 50 milliárd forintot. November végén ugyanis óvatos becslések szerint az egészségügyi intézmények – beleértve az alapítványi fenntartású orvosi egyetemeket is – tartozása mintegy 120-130 milliárd forintra tehető.



A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) által kedden közzétett adatokból kiderül, hogy az egyes kórházak nagyon eltérő mértékű állami támogatásra számíthatnak adósságaik rendezéséhez. A Szent Imre kórház például tartozásai 95 százalékát tudja majd kifizetni a kapott összegből, miközben a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház csupán számlái alig több mint 25 százalékát. A nagy egyetemi kórházak körül a 11,2 milliárdos tartozást felhalmozó Debreceni Egyetem kapja a legnagyobb állami támogatást, 8 milliárd forintot.



Az adósságrendezésről megjelent kormányrendelet azt is szigorúan megszabja, hogy a kórházak mely adósságaikra és milyen sorrendben használhatják fel a támogatást. Elsőként a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) hatáskörébe tartozó feladatokkal kapcsolatos lejárt tartozásokat kell kiegyenlíteni, amit aztán a büntetés-végrehajtási szervezeteknél felhalmozódott számlák rendezése követ. „Miközben a szolgáltatók az augusztusig elvégzett szolgáltatásokból összejött adósságaikat rendezhetik, az erre szánt pénz nagy része gyakorlatilag visszakerül az állam zsebébe, és a beszállítók most is a sor végére kerültek” – idézi a Népszava cikke Rásky Lászlót.

