Van, akinek újra ajánlott a maszk a szakértő szerint

Csehországban, Szlovákiában, Romániában és Magyarországon megugrott júniusban az új koronavírus-fertőzöttek száma. Ez arra utal, hogy az omikron variáns két új alváltozata a nyári meleg ellenére is könnyen terjed, ráadásul a korábbi védőoltások már nem igazán védenek az új mutánsok ellen – mondta el Rusvai Miklós víruskutató az InfoRádiónak.

A szakértő szerint egyeseknek újra ajánlott maszkot viselni. Fotó: Getty Images

Már az időjárásban sem bízhatunk

„Változott a helyzet és ebből a szempontból én is rossz jósnak bizonyultam” – fogalmazott a szakértő, hozzátéve: korábban ő is azt gondolta, hogy ezek a vírusok nyáron nem aktívak. Ez egyébként az előző években valóban így volt, az omikron két új alvariánsa, a BA.4 és a BA.5 viszont már a meleg, száraz időben is képes terjedni. Idén tehát már nem bízhatunk abban, hogy a nyári időjárás „megvéd” minket.

„A jó hír az, hogy továbbra is csak felső légúti, viszonylag enyhe lefolyású betegséget okoz ez a két variáns, és nem kell számítani arra, hogy a tüdőgyulladásos esetek száma növekszik. Reméljük tehát, hogy nem küld több embert a lélegeztetőgépre ez a változat” – jegyezte meg Rusvai. Hozzátette, ha a mostani omikronhullám ugyanúgy alakul, mint az előző, akkor gyors felfutásra kell készülni, majd gyorsan abba is marad a terjedés, így a nyár közepére már akár túl is lehetünk rajta. „De ezt a vírust mi virológusok is most tanuljuk. Teljes bizonyosságot csak utólag fogunk tudni mondani” – emelte ki.

Elő a maszkokkal!

„Aki veszélyeztetett, az már most hordjon maszkot” – tanácsolta a szakember. A maszk újbóli kötelezővé tételét azonban egyelőre nem tartja indokoltnak – ahogy a nyári negyedik oltás szorgalmazását sem. Ez utóbbival kapcsolatban elmondta, a jelenleg forgalomban lévő oltások kevésbé védenek az omikron új alvariánsai ellen, ezért talán jobb, ha megvárjuk a kimondottan az újabb variánsok ellen kifejlesztett vakcinákat. Ezek akár már ősszel forgalomba is kerülhetnek Európában.