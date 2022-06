Rusvai: anomális, hogy most is terjed a koronavírus

Nem nyárra, inkább őszre időzítené Rusvai Miklós virológus a koronavírus elleni védőoltások emlékeztető adagjának beadatását. A szakember az ATV Start című műsorának vendége volt a napokban. A beszélgetésben megjegyezte, furcsállja, hogy idén nyáron emelkedésnek indult az új fertőzöttek száma, a koronavírus nyári terjedése ugyanis eddig nem volt jellemző.

A koronavírus nyári terjedése eddig nem volt jellemző. Fotó: Getty Images

A regisztrált eset háromszorosa lehet a valódi szám

A műsorban a majomhimlő terjedéséről is szó esett. Felidézték, hogy az elmúlt másfél hónapban négyezernél is több fertőzöttet regisztráltak. Rusvai szerint azonban a valós adat 12 ezer körüli lehet, csak sokan úgy terjesztik tovább a betegséget, hogy nem is tudnak saját fertőzöttségükről. Ennek oka véleménye szerint az, hogy nem mindig a képeken látható, jellegzetes kiütések jelennek meg a betegeken, hanem akár herpesz- vagy pattanásszerű bőrtünetek is kialakulhatnak, amelyek alapján már jóval nehezebb felismerni a majomhimlőt. A betegség lefolyása szerencsére a legtöbbször igen enyhe, és előfordulhat, hogy egy kis torokfájás is társul hozzá.

Szükséges az oltás?

A virológus arról is beszélt, hogy véleménye szerint Magyarországon is szükség lehet a majomhimlő elleni oltási programra, elsősorban az úgynevezett gócoltásra. Ennek lényege, hogy a regisztrált fertőzött közvetlen környezetét oltják be, hogy ők ne terjeszthessék tovább a betegséget.