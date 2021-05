Újabb gondok a védettségi applikáció körül

Azok, akik már megkapták a COVID-19 elleni védőoltást, oltottságukat - az oltási igazolvány mellett - egy alkalmazás segítségével is igazolhatják. Mint azt azonban a Telex írja, az elmúlt napokban több olvasói levelet is kaptak, hogy bár appos igazolással próbálkoztak például étterembe, moziba menni vagy szállást foglalni, a telefonos igazolást egyszerűen nem fogadták el nekik, és ragaszkodtak a plasztikkártyához. A lap ezért több szektort is megkérdezett a témával kapcsolatban.

Már letölthető okostelefonokra a védettséget igazoló applikáció. Fotó: HáziPatika

Az állatkert, a mozik és a fürdők is elfogadják

Hanga Zoltán, a Fővárosi Állat- és Növénykert szóvivője azt mondta, ők elfogadják a telefonos igazolást. "Nálunk az a törekvés, hogy mindenki, aki a jogszabályi követelményeknek megfelel, tehát van védettsége, az már be tudjon jönni" - nyilatkozta a szóvivő, aki arról is beszélt, hogy a belépést intéző dolgozók telefonjára letöltötték az EESZT Covid Control nevű alkalmazást is, az egyetlen appot, amivel a telefonos QR-kódot le lehet olvasni, így tudják ellenőrizni a védettséget a belépéskor. Ezen kívül ugyanúgy elkérik a személyi igazolványt, mint a plasztikkártyásoktól.

A mozikba is be lehet menni appos igazolással, ezt erősítette meg a budapesti művészmozikat irányító Budapest Film kommunikációs vezetője, Répás Ágnes, a főleg vidéki mozikat üzemeltető mozihálózat, a Kultik marketingvezetője, Simon-Horváth Szilvia, illetve Buda Andrea is, a Cinema City marketing- és PR-igazgatója is (bár a Cinema City még nem nyitott ki). Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára a témával kapcsolatban leszögezte, "nem egyéni döntés, hanem jogszabály mondja ki", hogy el kell fogadniuk az appos igazolást. A főtitkár szerint a fürdők le tudták tölteni az EESZT Covid Control alkalmazást, és bár az első nap, a péntek "valóban nem volt zökkenőmentes, azóta ez stabilan működik". A személyi igazolványt ők is elkérik az igazolás mellé.

Van, ahol még problémás a helyzet

A Telex egyik olvasóját az Örs vezér téri IKEA éttermébe nem engedte be a biztonsági őr, hiába mutatta fel az appos igazolást. Az áruház úgy nyilatkozott az ügyről, hogy "az alkalmazást csütörtök óta lehet letölteni, jelenleg is tesztüzemmódban működik. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy mielőbb reagáljunk az új iránymutatásokra és előírásokra, de folyamataink fejlesztéséhez időre van szükségünk, ez okozta a kellemetlen helyzetet. Törekszünk arra, hogy biztosítsuk munkatársaink számára a megfelelő eszközöket, mellyel tudják ellenőrizni a védettségi dokumentumokat, és a hétvégén az EESZT védettségi alkalmazás használatával is beengedtünk a vendégeket éttermeinkbe."

Egy másik olvasónak pedig a szállásfoglalás nem sikerült védettségi appal. Amikor megkérdezte, elfogadják-e a telefonos igazolást a becsekkolásnál, a következő választ kapta: a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének nyilatkozata szerint, "amíg törvénymódosítás nem történt a kártyával kapcsolatban, addig sajnos a védettségi kártyára szükség lesz. A 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet alkalmazásában csak a védettségi igazolvánnyal lehet igazolni a koronavírus elleni védettséget. A 60/2020. (II. 12.) Korm. rendeletben valóban ott van az applikáció, de a szálláshelyek, vendéglátó üzletek tekintetében van speciális rendelet (ez a 484/2020-as), ezért ennek a szabályai irányadók a működésükre. Tehát mindaddig, amíg nem módosul esetleg a 484/2020-as rendelet úgy, hogy bekerül az applikáció is mint a védettség másik lehetséges igazolási módja, addig - megítélésünk szerint - a védettségi igazolvány szükséges lesz. A döntéshozókat a mai napon kérték, hogy minél hamarabb történjen meg a törvénymódosítás."

