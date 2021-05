COVID-19: a karban is okozhat trombózist

Milyen tünetek figyelmeztethetnek mélyvénás trombózisra? Részletek itt.

"A páciens egy, a bal karjában kialakult duzzanat miatt fordult a háziorvosához. A háziorvos kórházba küldte további vizsgálatok és ellátás céljából, ahol aztán felkari vérrögöt és tünetmentes koronavírus-fertőzést diagnosztizáltak nála" - idézi az egyetem közleménye dr. Payal Parikhot, a Viruses című folyóiratban megjelent tanulmány társszerzőjét. Mélyvénás trombózis általában az alsó végtagokban alakul ki, az esetek mintegy egytizedében azonban a karokat érinti. Ez utóbbi probléma ritkán, csupán a betegek 9 százalékánál újul ki később. Ezzel együtt a felső végtagi mélyvénás trombózis is veszélyes állapot, mivel a vérrög az esetek 30 százalékában eljut a tüdőbe, ennél fogva potenciálisan végzetessé válhat. További szövődménye lehet tartós duzzanat,fájdalomés izomgyengeség is.

A COVID-19 akár felső végtagi mélyvénás trombózist is kiválthat. Fotó: Getty Images

COVID-19 okozta alsó végtagi mélyvénás trombózisról már korábban is születtek orvosi beszámolók, a mostani viszont az első esettanulmány, amely felső végtagi trombózis koronavírus-fertőzés által provokált kiújulásáról számol be. Az érintett páciens egy 85 éves, máskülönben aktív életet élő férfi, akinél korábban már diagnosztizáltak felső végtagi vérrögöket. "Bár az oxigénszintje nem csökkent, a felső végtagi mélyvénás trombózis miatt kórházi kezelésre szorult. A vérrögök képződését gyakran mozgáshiány által is súlyosbított krónikus gyulladásos állapotok előzik meg, ritkán azonban előfordul a probléma olyan pácienseknél is, akik egyébként egészségesek és alapvetően aktívak" - tette hozzá dr. Parikh.

A tanulmány szerzői szerint érdemes megfontolni, hogy mélyvénás trombózis és COVID-19-re is teszteljék az orvosok azon pácienseiket, akik nyilvánvaló ok nélküli duzzanat miatt kérnek segítséget. A pozitív koronavírustesztet produkáló betegek számára pedig szintén azt javasolják, hogy akár nehézlégzés, akár duzzanat kialakulása esetén forduljanak haladéktalanul orvoshoz. "Ha korábban már diagnosztizáltak valakinél mélyvénás trombózist, vagy bármilyen olyan krónikus betegsége van, amely hajlamosít a vérrögösödésre, úgy a mélyvénás trombózis kiújulásának fokozott kockázatával kell számolni. Ilyen körülmények között fokozott elővigyázatosságra van szükség COVID-19 esetén" - figyelmeztetett dr. Parikh.