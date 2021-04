Ha engedik, sem tudnak kinyitni a legnagyobb mozik

Négymillió beoltotthoz kötötte a fokozatos nyitás következő lépcsőfokát a kormány. A napokban megjelent Magyar Közlöny szerint a védettségi igazolvánnyal rendelkezők számára egy sor korlátozást megszüntetnek, többek között látogathatják a beltéri vendéglátóhelyeket, mehetnek múzeumokba, könyvtárakba színházakba és mozikba is. A legnagyobb magyarországi multiplex mozilánc, a Cinema City kommunikációs igazgatója, Buda Andrea azonban türelmet kér a mozis élményekre kiéhezett emberektől - mint mondta, a Cinema City mozijai határozatlan ideig még akkor sem tudnak megnyitni, ha erre engedélyt kapnak.

Kevés a dolgozó, sok a nyitott kérdés

2020 Magyarországon sem a mozik éve volt. Az első, tavaszi lezárást követően egy rövid időre júniusban újranyithattak csökkentett nézőszámmal és bizonyos korlátozásokkal. Az őszi, romló járványadatok miatt azonban november 11-én ismét be kellett zárniuk, így lassan fél éve nem fogadhatnak vendégeket. Buda Andrea szerint egy ilyen leállást követően az újranyitás sem lesz zökkenőmentes.

"Elég sok nyitott kérdés van egyelőre, ami miatt nem tudunk határozott időpontot mondani az újranyitásra. Egy viszonylag nagy gárdával rendelkező cég vagyunk, az üzemeltetésünk nem olyan egyszerű, mint egy kisebb, 1-2 termes mozinak, amelyek tudomásom szerint meg tudnak majd nyitni, ha engedélyt kapnak rá" - magyarázta a kommunikációs igazgató. Az egyik komoly probléma a munkaerőhiány: a nagyobb mozik ugyanis egy szűk, belső dolgozói kör mellett rengeteg diákmunkást foglalkoztatnak. A legtöbb dolgozót, akivel egy néző találkozik - a pénztáros, a jegykezelő, a büfés - különböző iskolaszövetkezeteken keresztül foglalkoztatják.

A legnagyobb hazai mozik egyelőre nem nyitják meg a kapuikat a közönség előtt. Fotónk illusztráció, forrás: Getty Images

Buda szerint már felvették ugyan a kapcsolatot ezekkel a szövetkezetekkel, sok korábbi dolgozójuk azonban a hosszú kihagyás után már nem tud visszatérni a mozikba (például mert már befejezte az egyetemet), vagy a bizonytalan helyzet miatt nem is akar. "Munkaerő szempontjából kicsit mi is olyan helyzetbe kerültünk, mint az éttermek, amelyek szintén nehezen tudják pótolni rövid idő alatt az elvesztett embereket" - magyarázta a kommunikációs igazgató. Az új emberek felvétele és betanítása időt vesz igénybe, ráadásul a korábban már náluk dolgozók munkaköre is új feladatokkal bővül majd, ilyen például a védettségi igazolvány ellenőrzése.

A maszkviselés és a szétültetés is sokak kedvét szegte

A tavalyi újranyitás egyik tanulsága az volt, hogy egy népszerű blockbuster mozi tudja csak visszacsalogatni az embereket a termekbe. Akkor ez Christopher Nolan Tenet című filmje volt, amely után ismét felbátorodtak a filmrajongók és nagyobb számban érkeztek más filmekre is. A kötelező maszkviselés bevezetése azonban ismét sokak kedvét elvette, a november 11-i bezárás előtti két hétben pedig újabb szigorítás jött, akkor minden néző között két széknyi üres helyet kellett biztosítaniuk, tehát egy háztartásban élő családokat is szét kellett ültetniük. Ez egyrészt a mozik rentábilis üzemeltetését is ellehetetlenítette, másrészt pedig a filmélmény is olyan életszerűtlenné vált, hogy a visszazárás előtti, utolsó vetítések jóformán nézők nélkül zajlottak.

A jó hír az, hogy az amerikai piac már nyitott, a hazai forgalmazók így kapják a filmeket, lenne is mit vetíteni a termekben. Ezek közül azonban rengeteg mozi a fiatalabb, 14-18 éves korosztályt célozza meg, ez a korosztály egyébként is a multiplexek célközönségének számít. A rossz hír viszont az, hogy a rendelet értelmében csak azok léphetnek be a termekbe, akik rendelkeznek az említett védettségi igazolvánnyal, a fiatalokat egy oltással rendelkező, felnőtt személynek is el kell kísérnie. Mivel ez a korosztály egyedül, önállóan járt moziba, ez a rendelkezés sokuk kedvét elveheti, hogy beüljön egy filmre. Emiatt előfordulhat, hogy a forgalmazók több, kimondottan ebben a korcsoportban népszerű filmet nem is fognak Magyarországra hozni.

A kommunikációs igazgató szerint az említetten túl nem sok konkrét kritériumot kaptak, ezért újranyitáskor a tavaly nyáron kidolgozott gyakorlatot követik majd. Vagyis az együtt érkező, egy háztartásba tartozó emberek ülhetnek csak egymás mellé, mellettük egy-egy széket üresen kell majd hagyni. Az összes dolgozó maszkban lesz, ismét mindenhova kihelyeznek kézfertőtlenítőket és minden szükséges óvintézkedést megtesznek a vírus terjedésének elkerüléséhez, még akkor is, ha erre törvényileg nem kötelezik őket - hangsúlyozta Buda Andrea.