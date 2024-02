Tobol a lepkehimlő, tele vannak kiütéssel az ovisok

A lepkehimlő gyakori vírusfertőzés az óvodások körében, és általában nem jár súlyos tünetekkel – mondta el az InfoRádióban Havasi Katalin, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke.

Általában magától elmúlik

A kiütések megjelenése előtt néhány nappal hőemelkedés jelentkezhet, esetleg egy kis láz, enyhe vírusos panaszokkal, de ezek nagyon gyakran elkerülik a figyelmet. A kiütések pedig általában néhány nap alatt maguktól elmúlnak. Ha ezeken kívül egyéb tünetek is jelentkeznek, akkor mindenképp érdemes orvoshoz fordulni a gyerekkel – ajánlotta a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke.

A betegség legjellegzetesebb tünete a kiütés, ami elsősorban a két orcán, néha pedig az orrnyergen jelentkezik, innen is kapta az elnevezését, hiszen a pirosodás egy pillangót formál. A szakértő hozzátette: miután a szél is kifújhatja a gyermek arcát, de mástól is kipirulhat, ezért ha a bőrből nem kiemelkedő, apró elemű kiütéseket talpasztalunk testszerte, akár a végtagokon – amelyek általában alig viszketnek –, jó eséllyel lepkehimlős a gyermek.

A betegség súlyosabb lefolyása nagyon ritka, de várandós kismamák lehetőség szerint kerüljék a lepkehimlős gyermekeket! A fertőzés ugyanis a növekvő magzatra veszélyes lehet, sőt akár vetélést is okozhat.

A betegség általában már a tünetek jelentkezése előtt fertőz, ezért van az, hogy sorban jelentkezhet egy-egy óvodás csoport tagjain, ha egyikük már elkapta. Jó hír viszont, hogy a ezt a fertőzést csak egyszer szokták elkapni a gyerekek.