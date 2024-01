Az erythema infectiosum, azaz a lepkehimlő többféle néven is ismert. A magyar elnevezés arra utal, hogy pillangóra emlékeztető módon jelennek meg a kiütések a fertőzöttek arcán. Angolul „slapped cheek disease” néven ismert, mivel a pirosság miatt úgy tűnhet, mintha korábban arcon ütötték volna az illetőt - olvasható a Cleveland Clinic honlapján.

Ötödik betegségnek is nevezték (amikor még nem ismerték a kórokozóját), mivel ez volt az ötödik kiütéses betegség, amit általában elkaptak a kisgyermekek a kanyaró, a skarlát, a rubeola, és a Filatow-Dukes-féle kór után.

Az elnevezés ellenére nem csak az arcon jelenhetnek meg a kiütések. Fotó: Getty Images

Általában az 5 és 15 év közötti gyerekeket érinti, de 20%-uk tünetek nélkül vészeli át a betegséget. Jellemzően a tél második felében, tavasszal, vagy nyár elején terjed.

A legtöbbször úgy indul, mint egy átlagos megfázás, de mint egy édesanya lapunknak elmondta, náluk ezek a tünetek is elmaradtak, rögtön a kiütések jelentkeztek:

Négyéves kisfiam arca két napig pirosabb volt, de mivel nem volt láza, és nem tudok semmilyen allergiáról, ezért arra gondoltam, csak kicsíphette a hideg szél. Az óvodában viszont szóltak, hogy lepkehimlő-járvány van mind a négy csoportban, így szerintük Dávid is ezt kaphatta el. A harmadik nap reggelére gyakorlatilag eltűnt a pillangó formájú pirosság az arcán, és semmilyen egyéb tünet nem jelent meg, úgyhogy talán már túl is vagyunk a fertőzésen.

A leggyakoribb kezdeti tünetek közé tartozik

a fáradtság,

a fejfájás,

az eldugult orr,

és a hőemelkedés (általában 37-38,5 fok között).

Pár nappal az első tünetek megjelenése után pirosodik ki az arc, de a felsőtestre, a lábakra, a karokra is átterjedhetnek a kiütések, amik gyakran viszkethetnek is – olvasható a brit National Health Service oldalán, ahol fotókat is meg lehet nézni a tünetekről.

A betegséget a parvovírus B19 okozza, és általában 4-14 nappal a fertőzés után jelennek meg a tünetek. A vírus cseppfertőzéssel terjed, de csak a tünetek megjelenéséig, amelyek általában pár héten belül elmúlnak. Nincs ellene vakcina, általános higiéniai előírások betartásával (rendszeres kézmosás, tenyér helyett könyökbe tüsszögés és köhögés, fertőzött személyek elkerülése) lehet megelőzni. A kezdeti szakaszban, az influenzára emlékeztető tünetek alatt fertőző, de miután már csak a kiütések maradnak, nyugodtan visszatérhet a gyerek az iskolába vagy az óvodába.

Amikor már orvosra van szükség

A diagnózist jellemzően a kiütések mintája alapján állítják fel, de a legtöbb esetben enyhe lefolyású a betegség, és nincs szükség külön kezelésre. Ugyanakkor ha a gyereknek valamilyen egyéb betegség miatt legyengült az immunrendszere, vagy krónikus vérszegénységben szenved, vagy súlyos ízületi fájdalmakat, nagyon viszkető kiütéseket tapasztal, ajánlott orvoshoz fordulni. Erős láz esetén láz- és fájdalomcsillapítóra lehet szükség. A kiütések pár nap alatt elmúlhatnak, de esetenként 2-3 hétig is megmaradhatnak. Viszont ha már öt hete nem múlnak, lilák, hólyagosak és fájdalmasak lesznek, szintén érdemes segítséget kérni.

Mint azt Dr. Adonyi Nóra házi gyermekorvos a Gyerekszoba.hu-nak elmondta, az ő praxisában, Budapest III. kerületében is sok a megbetegedés, mivel az egy közösségbe járóknál gyorsan terjed a betegség. "Amikorra a betegség bőrtünetet okoz, már alacsony a fertőzőképessége, mint a lappangási idő alatt, és az úgynevezett virémia fázisában a legfertőzőbb, amikor az általános tünetek jelentkeznek - tette hozzá a a szakember. „Nagyon sokszor úgy találkozunk a megbetegedéssel, hogy előtte semmilyen tünete nem volt a betegnek, sem láz, sem elesettség, sem nátha, egyszerűen csak megjelentek a kiütések. Éppen emiatt nehéz megállítani a betegség terjedését, hiszen ha nincsenek a kezdeti tünetek, amelyek miatt otthon maradt volna a gyerek, akkorra, amikorra megjelennek a kiütések, már találkozott másokkal fertőzőképesen."

A doktornő nem javasolja bekenni a kiütéseket, csak ha viszketnek, emellett ágynyugalmat szokott tanácsolni.

A terhes nőknek különösen kell figyelniük

Bár a gyerekeknél gyakori, a felnőttek is elkaphatják a vírust, akiknél többek között krónikus ízületi gyulladást okozhat. Elsősorban a várandós nőknél jelenthet problémát, mivel a magzatra is átterjedhet, és akár vetélést vagy halva születést is okozhat - hívta fel a figyelmet a WebMD.

Ez viszont nagyon ritka, csak a fertőzéses esetek 2%-ra jellemző, mivel a legtöbben már gyerekkorukban átesnek a betegségen, csak nem is tudnak róla. Ennek ellenére azok a terhes nők, akiknek az egyik gyermeke elkapta a vírust, vagy egy másik beteg közelébe kerültek, mindenképpen keressék fel orvosukat. Ilyenkor vérvizsgálatra is szükség lehet, hogy kiderüljön, elkapták a vírust, vagy egy korábbi megbetegedés miatt immunisak-e rá.

Ha fertőzött az egyik családtag, akkor különösen fontos a gyakori kézmosás, például miután hozzáért a beteg gyerek zsebkendőjéhez, illetve az evőeszközök, poharak megosztása sem ajánlott ilyenkor.