Rusvai: nyájimmunitásra van szükség

A virológus szerint a koronavírus nem fog eltűnni, hanem itt marad velünk, ezért lassan "rá kell ereszteni a lakosságra", hogy kialakuljon a nyájimmunitás. Fontos, hogy ez a fertőződés ne hirtelen, lökésszerűen történjen - mondta Rusvai Miklós az ATV Start című műsorában.

November 1-től kötelezővé tehetik a cégek az oltást a dolgozóiknak. Fotó: Getty Images

Kötelező maszkhasználat kellene

A virológus megkövetelné a védettségi igazolást a vendéglátóipari helyeken és szórakozóhelyeken, a boltokban pedig azonnal kötelezővé tenné a maszkhasználatot. Azzal kapcsolatban, hogy a munkáltatók kötelezővé tehetik az oltást alkalmazottaik számára, a szakember azt mondta: sokféle munkáltató van, nem mindegy, valaki hány embert foglalkoztat, és a munkaerőpiacot is figyelembe kell venniük, hogy ha valaki esetleg kilép, mert nem akarja beoltatni magát, akkor pótolni tudja-e ezt a munkaerőt.

Rusvai Miklós hangsúlyozta, hogy az oltás nem biztosít örök életet, ez nincs ráírva egyetlen fiolára sem, és tudatosítani kell, ha valaki idős, beteg, háromszor beoltatta magát, annak ellenére az állapota miatt még megbetegedhet. A vakcina nem garantálja, hogy nem betegszünk meg - húzta alá. Az Európai Járványügyi Központ hétvégi adatsora szerint Magyarország a második legrosszabb járványügyi besorolásban van, Közép- és Kelet-Európa a gócpont. Ezzel kapcsolatban Rusvai azt mondta, most "rajtunk van a sor", volt, amikor Spanyolország, Franciaország vagy akár India volt felfutóban, most mi következünk. Az összes járvány hullámokban jelentkezik, a koronavírus-járvány is ilyen lesz.