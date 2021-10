Kötelező oltás: felháborodtak a szakszervezetek

A dolgozók kötelező koronavírus-oltásával kapcsolatban a kormánynak egyeztetnie kellett volna a szakszervezetekkel - véli a MASZSZ. Úgy gondolják, hogy az intézkedés bevezetésével számos kérdés tisztázatlan maradt. "Megint rólunk, de nélkülünk döntöttek" - fogalmaztak.

Az oltás fontos, az új rendelkezés azonban csak még több elégedetlenséget szült.

Fizetés nélküli szabadságot nem rendelhetne el a munkáltató

Ahogy már mi is beszámoltunk róla, a kormány úgy határozott, hogy ha a dolgozó a munkáltató által meghatározott határidőn belül nem veszi fel a védőoltást, akkor a munkáltató fizetés nélküli szabadságot rendelhet el, és ha a munkavállaló egy éven belül továbbra sem oltatja be magát, akkor a jogviszonyát felmentéssel, illetve felmondással azonnali hatállyal megszüntetheti. A MASZSZ szerint azonban ez több aggályt is felvet, fizetés nélküli szabadságot ugyanis eddig kizárólag a munkavállaló kérhetett, így a munkaadó nem jogosult azt meghatározni. Most viszont a fizetés nélküli szabadság kapcsán a munkáltató a munkaidőkeret kijátszására is lehetőséget kap, amely tovább rontja a dolgozók megélhetését - olvasható a MASZSZ alelnöke, Székely Tamás által aláírt közleményben.

Az érdekképviselet emellett alaptörvény-ellenesnek tartja a COVID-19 elleni oltást megtagadóval szembeni rendkívüli felmondást. Álláspontjuk szerint ezzel olyan eszközt ad a kormány a munkáltatók kezébe, amellyel visszaélve egy elbocsátási hullámot gyorsan el is tudnak intézni.

Más megoldást kellett volna találni

Az ellátásbiztonságot és az oltási hajlandóság növelését más eszközökkel is meg lehetett volna oldani, nem csak úgy, hogy tovább növelik a munkáltatók "erőfölényét" és a dolgozók kiszolgáltatottságát. A Magyar Szakszervezeti Szövetség ezért a Versenyszféra Konzultációs Fóruma rendkívüli összehívását kezdeményezte.

Nem csupán munkahelyüket veszíthetik el azok az egészségügyi dolgozók, akik megtagadják a COVID-19 elleni védőoltás felvételét az azt a munkavégzés feltételéül megszabó rendelet ellenére - hívta fel a figyelmet a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) emberi jogi jogvédő civil szervezet.