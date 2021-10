Koronavírus: így változik az életünk novembertől

A Kormányinfón bejelentett védelmi intézkedésekről szóló kormányrendeletek már csütörtökön este megjelentek a Magyar Közlönyben.

Jobb, ha ismét betárazunk maszkokból. Fotó: Getty Images

Az új szabályok értelmében november 1-jétől a korábban megszokott szabályok szerint újra maszkot kell viselni a tömegközlekedési eszközökön, pályaudvarokon és megállóhelyeken. A maszkviselés alól ezúttal is felmentést kapnak a 6 év alatti gyermekek, valamint az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, és azautizmusspektrumzavarral élő személyek.

Újabb kórházakban vezettek be látogatási tilalmat szerdán a romló járványhelyzet miatt.

November elsejétől egyébként a fővárosi fenntartású intézményekben is kötelező lesz a maszkhasználat. Ezt Karácsony Gergely főpolgármester rendelte el a koronavírus-járvány erősödése miatt.

Azóta a MÁV-Volán-csoport és a BKK is kiadott egy-egy közleményt azzal kapcsolatban, hogy november 1-jétől a MÁV, a MÁV-HÉV, a Volánbusz és a BKK járművein, illetve az állomások és megállók zárt és nyitott területein egyaránt kötelező az orr és a száj eltakarása maszkkal. Akik a felszólítás ellenére sem működnek együtt, azokat kizárhatják az utazásból, valamint 8000 forintos pótdíj kifizetésére is kötelezhetik. A közlekedési szolgáltatók továbbra is arra kérik utasaikat, hogy tartsák be a közegészségügyi előírásokat, a sorban állás és személyes érintkezések csökkentése érdekében pedig azt javasolják, hogy részesítsék előnyben az elektronikus jegy- és bérletvásárlást.

Emellett - az átoltottság növelése és a munkahelyek védelme érdekében - a kormány lehetővé tette, hogy a munkáltatók előírják az oltás felvételét dolgozóiknak. Az állami szférában elvárt a COVID-19 elleni védőoltás beadatása az önkormányzatoknál pedig a polgármesterek dönthetnek a kérdésben. Mutatjuk, mit kell még tudni a dolgozók kötelező oltásáról.