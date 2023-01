Rossz hír: újabb szuperbaktériumot találtak

Az Egyesült Államokban a közelmúltban két olyan gonorrheás beteget találtak, akik szervezete nem reagált az antibiotikumkúrára. Ez arra utal, hogy az őket megbetegítő baktériumtörzs rezisztenssé válhatott az ellene bevetett antibiotikumokkal szemben. Ez az első alkalom, hogy antibiotikumoknak ellenálló gonorrheatörzset azonosítottak Amerikában — írja a CNN Online.

Akad, aki nem tudja, hogy fertőzött, és másnak is továbbadja a kankót. Képünk illsuztráció. Forrás: Getty Images

Amint arról a lap beszámolt, a koronavírus-járvány idején részben az egészségügyi szűréseken való részvétel csökkenése, részben pedig a szexuális aktivitás növekedése miatt világszerte felgyorsult a nemi úton átadható fertőzések terjedése. Egyebek mellett a gonorrheáé, más néven kankóé, ami a szakemberek szerint közegészségügyi szempontból meglehetősen aggályos. "Csak idő kérdése volt, hogy egy rendkívül ellenálló gonorrheatörzs felbukkanjon az Egyesült Államokban" - nyilatkozta Jeffrey Klausner, a Los Angeles-i Dél-Kaliforniai Egyetem közegészségügyi professzora. Hozzátette: mivel nincsenek új antibiotikumok a gonorrhoea ellen, a fertőzés kezelése egyre nehezebbé válhat, ezért fel kell készülni rá, hogy a jövőben új kezelési stratégiákra lehet szükség.

Miért veszélyesek az antibiotikumoknak ellenálló kórokozók?

Az antibiotikumrezisztens baktériumok becslések szerint évente 700 ezer ember halálát okozhatják. Amennyiben a rezisztens kórokozók ilyen ütemben terjednek, illetve gyarapodnak, ez a szám 2050-re évi tízmillióra is emelkedhet. A Massachusettsben most azonosított gonorrheatörzsek ellenállók voltak a ciprofloxacinnal, a penicillinnel és a tetraciklinnel szemben - hívta fel rá a figyelmet Massachusetts Közegészségügyi Minisztériuma, hozzátéve, hogy a két eset között nem találtak kapcsolatot.

Milyen tünetekkel járhat a kankó?

A gonorrhea az egyik leggyakoribb szexuális úton terjedő fertőzés. A Niesseria gonorrhoeae baktérium okozza, amely a nemi szervek, a végbél, a torok és a szem nyálkahártyáját is megfertőzheti. Különösen alattomos, mert a fertőzött nők tünetmentesek is lehetnek, és úgy adhatják át a kórokozót másoknak, hogy nem is tudnak róla. A kankó gyakori tünetei közé tartozik a fájdalmas, égő érzéssel kísért vizelés, férfiaknál a húgycsőnyílásból távozó gennyes váladék, nőknél a húgycső- vagy hüvelyfolyás. Kezelés nélkül súlyos esetben a nőknél akár meddőséget is okozhat.

A legfrissebb tartalmainkért kövessen minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!