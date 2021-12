Óriási a terhelés a háziorvosokon

Jelentősen megnőtt a felső légúti megbetegedések száma, rengetegen keresik fel ilyen panaszokkal a háziorvosukat telefonon és személyesen is - nyilatkozta az InfoRádiónak Békássy Szabolcs országos kollegiális vezető háziorvos, aki egyben a Háziorvosok Online Szervezetének alapító-elnöke is. A szakember mindenkitől türelmet kért, hiszen az orvosok most egyértelműen a koronavírusos betegek ellátásra fókuszálnak.

Ha felső légúti tüneteink vannak, ne menjünk a rendelőbe, hanem telefonáljunk!

Fotó: Getty Images

A legtöbb panasz mögött a COVID-19 áll

Mi történik, ha a két vírussal egyszerre fertőződünk meg?

Bár elég nehéz megkülönböztetni egymástól az influenza és a koronavírus okozta tüneteket, a háziorvosok tapasztalatai szerint egyértelműen a COVID-19 áll a leggyakrabban a felső légúti panaszok hátterében. Az országos kollegiális vezető háziorvos hozzátette, tömeges influenzajárványról egyelőre nincsen tudomásuk.

Ne menjünk oda, hanem telefonáljunk!

A szakember ismételten azt kérte, hogy ha valaki légúti tüneteket észlel, akkor erről mindenképpen telefonon értesítse orvosát, és ne menjen oda személyesen. Nagyon fontos lenne ugyanis elkerülni azt, hogy feltételezhetően koronavírusos személy megfertőzze a rendelőben a többi, egyéb ellátásra váró pácienst.

Most is fontos lenne az influenzaoltás

Békássy Szabolcs kitért arra is, hogy ebben az évben eddig jóval kevesebben kérték az influenza elleni védőoltást, mint tavaly. Mint mondta, ő ezt semmiféleképpen nem tartja jó gyakorlatnak, ugyanis nem tudható előre, mennyire lesz súlyos az idei járvány - egyes előrejelzések szerint például a korábbiaknál sokkal keményebb helyzet alakulhat ki. A szakember mindenesetre azt tanácsolta, hogy aki eddig még nem adatta be magának az influenzaoltást, az mielőbb tegye meg. A vakcinát idén is mindenki ingyenesen kérheti.