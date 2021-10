Nyakunkon az influenzaszezon, ingyenes az oltás

Október 11-17. között az országban 10 ezer ember fordult orvoshoz influenzaszerű tünetekkel - olvasható ki a Nemzeti Népegészségügyi Központ Nemzeti Influenza Referencia Laboratóriumának adataiból.

Kemény influenzaszezon jöhet a szakértők szerint Több új kutatás is arra a következtetésre jutott, hogy durva lesz az idei influenzaszezon. Éppen ezért sok szakértő már most arra biztatja az embereket, hogy oltassák be magukat.

A betegek több mint fele 34 év alatti

A közlemény szerint a betegek az alábbi korcsoportokból kerültek ki:

24 százalékuk 0-14 éves gyermek;

31,2 százalék 15-34 éves fiatal felnőtt;

2,7 százalék a 35-59 évesek,

12,1 százalék pedig a 60 éven felüliek korcsoportjába tartozott.

Influenzaszerű megbetegedések halmozódásáról egy jelentés érkezett az NNK szerint: a megbetegedések egy Fejér megyei óvodában fordultak elő. A beküldött légúti mintákból két betegnél a laboratóriumi vizsgálatok RS vírus (egy óriássejtes, egyszálú RNS-vírus, amely a légutakat támadja meg) jelenlétét mutatták ki. Országszerte összesen 33 betegtől érkezett légúti minta az NNK laboratóriumába, ezek egyikéből sem mutatták ki az influenzavírust, négy betegnék az RS vírus állt a tünetek hátterében.

Tízezer ember fordult orvoshoz influenzaszerű tünetekkel egy hét alatt. Fotó: Getty Images

Idén is ingyenes az influenza elleni oltás

Az elmúlt évhez hasonlóan idén is ingyen biztosítják az influenza elleni védőoltást - jelentette be Kásler Miklós, az emberi erőforrások miniszter hétfőn. Az oltás napokon belül elérhető lesz a házi- és üzemorvosoknál. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) szerint az influenza elleni oltás felvétele azért is különösen fontos, mert a koronavírus-fertőzés magasabb kockázatot jelent, ha más betegséggel is együtt jár. Ezért mindenkit arra biztatnak, hogy éljenek a lehetőséggel és adassák be maguknak az oltást.

A vakcinák napokon belül elérhetőek lesznek a háziorvosoknál és az üzemorvosoknál - olvasható a közleményben. Kiemelték, az influenza elleni oltás elsődleges célja az egyéni védelem, így különösen ajánlott azok számára, akiknél az influenzafertőzés vagy a szövődményei nagy kockázatot jelentenek.

Miközben a koronavírus-pandémia negyedik hulláma Magyarországon is felszállóágban van, sok szakember az elmúlt évek legsúlyosabb influenzajárványától tart. Mi történik, ha mindkét vírussal egyszerre fertőződünk meg?