Ezt okozhatja együtt az influenza- és a koronavírus

A korábbi években tapasztaltnál durvább influenzaszezont jósolnak idén a szakemberek. Az NBC News néhány hete publikált cikkében felhívja a figyelmet: a tavalyi influenzaszezon gyakorlatilag elmaradt, így a lakosság alap védettségi szintje is jóval alacsonyabb jelenleg, mint a korábbi években. Emellett a gyerekek most jóval lazább szabályok mellett tértek vissza az iskolába, az általános maszkhasználat, a létszámkorlát és a távolságtartás jórészt feledésbe merült, így a kórokozó is gyorsabban fog terjedni a köreikben. Ha ez nem lenne elég, a koronavírus negyedik hulláma is felfutóban van itthon, a napi új fertőzések száma túllépte az 500-at, a környező országokban pedig már sokkal rosszabb a helyzet. Mire számíthatunk, ha egyszerre kapjuk el az influenza- és koronavírust? A CNN cikke erre kereste a választ.

"Van rá esély, hogy egyszerre fertőzzön meg minket az influenza- és koronavírus, és ennek katasztrofális hatása lehet az immunrendszerünkre" - mondta el Dr. Adrian Burrowes, a Közép-Floridai Egyetem munkatársa. Szerinte a helyzet aggasztóbb, mint egy évvel ezelőtt, mivel akkor a lakosság még szabálykövetőbb volt a maszkviselés és szociális távolságtartás tekintetében, mostanra azonban az oltás nyújtotta biztonságérzet és a megszorítások miatti fásultság óvatlanabbá teszi az embereket.

Az Egyesült Államokban több millió ember továbbra sincs beoltva a COVID-19 elleni vakcinák egyikével sem, mint ahogy rengetegen nem igényelték meg az influenza elleni védőoltást. Dr. Burrowes szerint emiatt várhatóan az influenza okozta halálozás is magasabb lesz a korábban megszokottnál.

Mi történik, ha egyszerre fertőz meg a két vírus?

Mind a COVID-19, mind pedig az influenza megtámadhatja a tüdőt, hatásukra pedigtüdőgyulladásés légzési elégtelenség alakulhat ki. Szintén mindkét megbetegedés szövődményeként felléphet szeptikus sokk, szívizomgyulladás, illetve agyvelő- és agyhártyagyulladás. Ha a két vírus egyszerre támadja meg a szervezetet, megnő a veszélye a felsorolt szövődményeknek és a betegségek hosszú távú károkat okozhatnak a szervezetünkben - hangsúlyozta Dr. Michael Matthay, a San Francisco-i Kaliforniai Egyetem orvosa. A két vírus együtt a szakember szerint fokozott veszélyt jelenthet a tüdőre és nagyobb arányban válthat ki légzési elégtelenséget.

A légzési elégtelenség nem jár feltétlenül a tüdő teljes leállásával, általában azt jelenti, hogy a szerv nem képes megfelelő mennyiségű oxigént juttatni a vérbe. Ez azonban a tüdőt és sok más szervet is károsíthatja, ami miatt fontos, hogy mielőbb szakszerű ellátást kapjon a beteg.

A koronavírus mellett az influenzavírus is sok megbetegedést okozhat a következő időszakban. Fotó: Getty Images

Mivel az elmúlt évben - leginkább a koronavírus terjedése miatt bevezetett szigorú szabályoknak köszönhetően - az influenzajárvány szinte globálisan elmaradt, így nagyon kevés klinikai adat van arról, hogy a COVID-19 és az influenza együtt milyen hatással van a betegek szervezetére. Az valószínűsíthető, hogy az egyik vírus gyengíti a másik kórokozó elleni immunválaszt, ami miatt az súlyosabb tüneteket válthat ki. A két vírus okozta megbetegedés viszont több szempontból is különbözik, hiszen míg az influenza tünetei általában néhány napon, vagy 1-2 héten belül enyhülnek, addig a koronavírus tüneteitől sokan akár hónapokkal a megbetegedésüket követően is szenvednek - ez az úgynevezett hosszú COVID. Ráadásul ezek a panaszok nagy arányban érintik a fiatal felnőtteket is, akiknél semmilyen alapbetegséget nem állapítottak meg korábban.

"Magasabb lehet a láz, erősebb a légszomj, valamint a szaglászavarok is intenzívebben jelentkezhetnek. Ráadásul a tünetek tovább is tarthatnak" - mondta el Dr. Jorge Rodriguez, a Los Angelesben praktizáló orvos. A szakember szerint egyre több a fiatal covidos beteg a klinikákon, mint mondta, április óta a páciensek túlnyomó többsége 40 év alatti. Viszont a kórházi kezelést igénylő esetek 98 százaléka oltatlan volt, ami azt igazolja, hogy a koronavírus újabb variánsai ellen továbbra is védenek a vakcinák.

Egyszerre oltanak influenza és COVID-19 ellen az USA-ban

Dr. Burrowes szerint a két vírus járványos terjedése újabb súlyos terhelést jelentene az egészségügyi ellátórendszerre, ami miatt nem csak az influenzás és covidos, de minden beteg ellátása nehezebbé válik majd. Emiatt az orvos szerint nagyon fontos, hogy a lakosság is megtegyen minden szükséges óvintézkedést, még akkor is, ha jogszabályokkal erre nem kötelezi őket az állam.

Szerencsére mindkét betegség ellen elérhetőek Magyarországon is védőoltások, főleg az idősebb és a gyengébb immunrendszerű embereknek mindenképpen érdemes beadatni az influenza elleni vakcinát is. A Fehér Ház járványügyi főtanácsadója, Dr. Anthony Fauci egy frissen publikált interjúban úgy nyilatkozott: az USA-ban lehetőség lesz mindkét betegség elleni védőoltást egyszerre igényelni az oltópontokon. Az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) azt reméli, hogy ezzel az akcióval a lakosságot nagyobb arányban immunizálhatják mindkét betegséggel szemben.

A napokban az ATV híradójának a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) is megerősítette, hogy az influenza és a koronavírus elleni vakcinát akár egyszerre is be lehet adni, de az orvos javaslatára 1-2 hetet is lehet várni a két oltás között. Hogyha egy időben kapja meg a beteg a két vakcinát, az orvos az egyiket a jobb, a másikat pedig a bal felkarba adja be.

Az elmúlt hónapok tapasztalatai alapján jól látszik az is, hogy a koronavírus terjedése ellen bevezetett korlátozások - a szociális távolságtartás, a gyakori kézmosás és-fertőtlenítés, valamint a maszkviselés - hatékonyan lassították az influenzavírust is, ezért a következő hónapokban szintén érdemes betartanunk ezeket az óvintézkedéseket.