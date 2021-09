Kemény influenzaszezon jöhet a szakértők szerint

Szerző: HáziPatika 2021. szeptember 13. 16:23

Több új kutatás is arra a következtetésre jutott, hogy durva lesz az idei influenzaszezon. Éppen ezért sok szakértő már most arra biztatja az embereket, hogy oltassák be magukat.

Nehéz pontosan meghatározni, mennyire lesznek súlyosak a jövőbeli infulenzajárványok, a most következőt azonban különösen keménynek jósolják az amerikai szakértők - írta meg az NBC News. Az idén várható nagy robbanást azzal magyarázzák, hogy a gyerekek ezúttal jóval lazább szabályok mellett tértek vissza az iskolába, az általános maszkhasználat, a létszámkorlát és a távolságtartás jórészt feledésbe merült, a tavalyi influenzaszezon ráadásul gyakorlatilag elmaradt, így a lakosság alap védettségi szintje is jóval alacsonyabb jelenleg, mint a korábbi években. Megfázás, influenza vagy koronavírus-fertőzés? Infografikánk segít eligazodni, hogy milyen tünetekkel járnak ezek a fertőző légúti betegségek. Idén sokan elkaphatják az influenzát A lakosság alapvédettségének egy részét az oltással immunizáltak teszik ki, míg a fennmaradó részt azok, akik az előző évben átestek a betegségen: ők jó eséllyel nem betegszenek meg, ha az előbbihez hasonló törzs terjed az aktuális szezonban - magyarázta Mark Roberts, a Pittsburghi Egyetem laboratóriumi igazgatója. Idén azonban látványosan megnőhet az influenzás betegek száma, hiszen tavaly csak nagyon kevesen kapták el ezt a vírust, így az alapimmunitás igen alacsony szinten van. Idén sokan elkaphatják az influenzát. Fotó: Getty Images A szakértő két számítást is elvégzett csapatával. Modelljeik segítségével azt próbálták megjósolni, hogy az idei influenzaszezon során mennyien kerülhetnek kórházba a betegség miatt. Az amerikai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ (CDC) adatai szerint Amerikában évi 200 ezren kerülnek kórházba az influenza miatt. A kutatók szerint ez a szám a legrosszabb forgatókönyv esetén - ha egy rendkívül fertőző influenzatörzs indul terjedésnek, és emellett nagyon alacsony lesz a lakosság átoltottsága - akár meg is háromszorozódhat. Ez tehát azt jelenti, hogy ha minden a legrosszabbul alakul, az idei szezonban 600 ezer infulenzás beteg szorulhat kórházi kezelésre csak Amerikában. A jó hír azonban az, hogy egyelőre nem látnak arra utaló jeleket, hogy egy ilyen, durván ragályos vírustörzs jelenne meg. Ám ha ez mégis megtörténne, akkor legalább a lakosság 75 százalékának beoltására lenne szükség ahhoz, hogy megelőzhető legyen a kórházak túlterhetsége - az influenza elleni átoltottság azonban az eddigi tapasztalatok szerint maximum 50 százalékot tud elérni Amerikában. Mindenesetre egyes szakértők - köztük Hsziaojen Szu, egy washingtoni gyermekkórház infektológus szakembere - már most arra biztatnak mindenkit, hogy oltassa be magát.

Kezdenek megtelni a gyerekkórházak Az infulenzaszezon alakulása különösen érdekes kérdés lesz a gyermekek körében. Amerikában ugyanis már nyáron is sok kiskorú került kórházba olyan vírusok miatt, amelyek jellemzően télen terjednek. Mostanra pedig - a delta koronavírus-variáns okozta fertőzések miatt - már elég sok intézményben megteltek a gyerekosztályok. Ha erre még rátevődik az influenzás esetek magas száma, akkor az katasztrofális helyzetet teremt a kórházakban - mondta David Kimberlin, a Birminghami Alabama Egyetem fertőző betegeket kezelő gyermekosztályának egyik vezető szakembere.