Mégis beoltatnám magam koronavírus ellen. Mit tegyek?

A legfrissebb adatok szerint eddig már 5,7 millió személyt oltottak be Magyarországon a koronavírus ellen, 5,5 millióan pedig már a második dózist is megkapták. Már Magyarországon is terjed az indiai vírusmutáns (új nevén delta variáns), amely az oltatlanokra jelenti a legnagyobb veszélyt, ezért még mindig fontos hangsúlyozni az oltás fontosságát. A COVID-19 elleni védőoltás egyébként ingyenes és önkéntes, de csak az kapja meg, aki regisztrál. Aki tehát még nem kapott oltást, annak az első lépés az, hogy regisztrál az erre a célra létrehozott weboldalon. Ezt megteheti minden...

Magyarországon élő magyar állampolgár (a szülők már 12 év feletti gyermekeiket is regisztrálhatják),

külhoni magyar,

külföldön élő magyar,

és Magyarországon élő külföldi (számukra angol nyelven is elérhető a regisztrációs felület).

Beoltanak egy nőt a koronavírus ellen. Fotó: MTI/Mészáros János

Meddig lehet még regisztrálni?

A regisztrációs honlap folyamatosan nyitva van - hívták fel a figyelmet a koronavirus.gov.hu-n megjelent tájékoztatóban. Mint írták, fontos, hogy az érintettek a regisztráció során különösen figyeljenek a személyes adataik, az okirat-azonosítóik és elérhetőségeik pontos megadására. A megadott adatok ellenőrzése és érvényesítése néhány napot vesz igénybe. Ezt követően pedig az érvényes regisztrációval rendelkezők már szabadon foglalhatnak időpontot maguknak itt.

A Magyarországon élő külföldiek és a külhoni magyar állampolgárok, illetve magyar igazolvánnyal rendelkezők regisztrációjának ellenőrzése azonban hosszabb időt is igénybe vehet. Ezért ők a regisztráció során külön értesítést kapnak a regisztráció érvényesítéséről és az időpontfoglalás lehetőségéről e-mailben.

Van, akit előzetes regisztráció nélkül is beoltanak

Július elejétől Magyarország megnyitotta az oltás lehetőségét a szomszédos országok határmenti lakói számára is. Ők előzetes regisztráció nélkül is jöhetnek Magyarországra felvenni a koronavírus-oltást, a regisztrációjuk az oltóponton történik. A kárpátaljaiak a határmenti oltópontokon, a többi szomszédos országból érkezők pedig a kijelölt kórházi oltópontokon vehetik fel az oltást.

Kutatások igazolják, hogy a koronavírus-fertőzésen átesett várandós nőknél jelentősen megnő a koraszülés kockázata, ezért nekik különösen ajánlott a védőoltás.