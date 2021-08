Vanessa Alfermann, a Missouri Baptista Orvosi Központ ápolónője novemberben kapta el a koronavírust férjétől, pár héttel azelőtt, hogy az Egyesült Államokban az egészségügyi dolgozók számára elérhetővé vált a Pfizer-BioNTech COVID-19 elleni vakcinája. Alfermann ekkor húsz hetes terhes volt, ám olyan súlyos állapotba került, hogy kórházba kellett szállítani. A 32 éves nő magzatát sürgősségi császármetszéssel segítették világra, de a kisfiú - aki az Axel nevet kapta -, nem maradt életben - írja az NBC News.

A várandósság alatti koronavírus-fertőzés komoly veszélyekkel járhat. Fotó: Getty Images

Egy tragikus történet

Alfermann azért szánta rá magát, hogy megossza történetét a nyilvánossággal, hogy ezzel is ösztönözze a várandós nőket a védőoltás beadatására. Elmondta: nem szeretné, ha másoknak is akkora veszteséget és fájdalmat kellene átélniük, mint neki és férjének. Alfermann kíméletlen őszinteséggel beszélt személyes tapasztalatairól. Hogy miután felépült, és hazaküldték a kórházból, mindent újra kellett kezdenie. "Csak feküdtem az ágyban. Senkivel nem beszéltem, depressziós lettem. Lesújtott, hogy elvesztettem Axelt, és még mindig így érzek. Úgy hívom, hogy ő az én hiányzó részem" - vallotta be. "Bárcsak hat héttel korábban megkaphattam volna az oltást. Akkor a fiam itt lenne. Másoknak azonban megvan rá az esélyük, hogy megszülhessék a gyermeküket" - tette hozzá.

Hússzor nagyobb eséllyel halnak meg azok a várandós nők, akik tavaly átestek a koronavírus-fertőzésen, mint azok, akiknek sikerült elkerülniük, hogy megfertőződjenek a SARS-CoV-2 vírussal- ez derül ki egy új tanulmányból.Részletek! h i r d e t é s

Történetével egy időben jelent meg egy, az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) által is közölt új kutatás eredménye. Eszerint a COVID-19 bizonyítottan növeli a terhesség során esetlegesen felmerülő egészségügyi kockázatokat és a koraszülés veszélyét.

A védőoltás életeket menthet

A CDC és az Amerikai Szülészeti és Nőgyógyászati Kollégium éppen ezért ajánlja, hogy a terhes nők minél előbb adassák be maguknak a védőoltást. "Jobban kell félni ettől a vírustól, különösen az új változatoktól - a delta variáns például becslések szerint kétszer fertőzőképesebb, mint a korábban tömeges megbetegedéseket okozó brit variáns - a szerk. -, mint a vakcinától" - nyilatkozta Sabra Klein, a Johns Hopkins Bloomberg Közegészségügyi Iskola munkatársa, hangsúlyozva, hogy az ezt alátámasztó kutatási eredmények megalapozottak.

Egyre több a megbízható eredmény

A San Franciscó-i Kaliforniai Egyetem hónap elején közzétett tanulmánya konkrét adatokra is kitér. Ehhez több mint 240 ezer - 2020 júliusa és 2021 januárja közötti - kaliforniai szülést elemeztek a kutatók. A kutatásban résztvevők közül 9 ezren estek át Covid-fertőzésen várandósságuk alatt. Körükben 60 százalékkal nagyobb volt a kockázata a 32. hét előtt bekövetkező koraszülésnek, és 40 százalékkal nagyobb annak, hogy a magzat a 37. hét előtt jön világra. Azoknál, akik terhességük alatt magas vérnyomással vagy túlsúllyal küzdöttek, esetleg cukorbetegségben szenvedtek, szintén megnőtt a koraszülés kockázata. "Az eredmények egyértelműen alátámasztják, hogy a várandósság során lezajló koronavírus-fertőzés károsan befolyásolhatja a terhesség lefolyását" - összegezte Deborah Karasek, a tanulmány vezető szerzője.

Egy másik, 17 ezer főt vizsgáló tanulmányból pedig - amit a Washingtoni Egyetem kutatói végeztek - az derült ki, hogy a terhes nőknél nem jelentkeztek káros vagy súlyos mellékhatások a védőoltás beadása miatt. "Ahogy arra sincs bizonyíték, hogy a terhesség alatti oltás káros hatással lehet a fejlődő magzatra" - tette hozzá Sabra Klein.