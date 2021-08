Koronavírus: ennyi beoltott fertőződött meg itthon

Jövőre várhatóan felbukkan az új típusú koronavírus már megjelent mutációinak veszélyes kombinációja, ez a "szupervariáns" pedig a világjárvány egy újabb rendkívüli szakaszát indíthatja el - figyelmeztetett egy svájci szakértő.

Magyarországon rendelkezésre álló hatféle koronavírus-vakcina rendkívül hatékonynak bizonyult - nyilatkozta a közmédiának Müller Cecília. Mint mondta, öt és fél millióan már megkapták a különböző oltóanyagok szükséges dózisait, így ők már védettnek számítanak. Az oltottak körében mért 0,2 százalékos fertőződés "rendkívül jó arány", és a kevés - mintegy 11 ezer - megfertőződött esetében is jellemzően enyhe tünetekkel folyt le a megbetegedés - tette hozzá. Mindez azt mutatja, hogy az oltottak megfertőződése előfordulhat, de rendkívül ritkán, és akkor is jellemzően enyhe lefolyású a betegség, tehát nincs szükség kórházi kezelésre és gépi lélegeztetésre - összegezte.

Csak ekkor áll meg a vírus terjedése

A koronavírus-fertőzés megelőzésére a védőoltás felvétele az egyetlen hatásos védelem, tehát akik még nem kapták meg a vakcinát, azok védtelenek - hangsúlyozta Müller. Emlékeztetett, hogy az előző hullámoknál is látni lehetett, hogy a fiatalok, egészségesek is megfertőződhetnek. Éppen ezért meg kell akadályozni, hogy "fogékony szervezet", vagyis oltatlan, védtelen személy maradjon annak a környezetében, aki fertőzhet - magyarázta, hozzátéve, hogy csak akkor szűnik meg a vírus terjedése, ha nem talál fogékony szervezetet.

"A negyedik hullám küszöbén vagyunk"

A tiszti főorvos rámutatott arra is, hogy a szennyvízből nyert múlt heti adatok azt mutatják, hogy már a koronavírus-járvány negyedik hullámának küszöbén vagyunk. Elsősorban Budapesten és Szegeden mértek nagyobb koronavírus-koncentrációt, de az országos átlag is növekszik, és már el is érte azt a szintet, amelyet a második hullám küszöbén tapasztaltak - ismertette.

Az országban egyértelműen emelkedik az új típusú koronavírus szennyvízből kimutatható, átlagos koncentrációja - közölte a napokban az NNK. A friss eredmények arra figyelmeztetnek, hogy a fertőzöttek száma a közeljövőben ismét emelkedni fog.