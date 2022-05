Majomhimlő: karantén várhat a fertőzöttekre Szlovákiában

Egyre terjed a majomhimlő a világban, az elmúlt időszakban számos európai országban, illetve Észak-Amerikában és Ausztráliában is nagyobb számban regisztráltak megbetegedéseket. Az azonban egyelőre nem ismert, hogy mi áll a minden eddiginél kiterjedtebb, globális fertőzéshullám hátterében.

A bőrtüneteket kell figyelni

A témával kapcsolatban a Szlovák Tudományos Akadémia (SAV) Virológiai Intézetének virológusa, Boris Klempa azt mondta az ujszo.com-nak, hogy a betegeknél a bőrtünetek alapján lehet tájékozódni. A szakember szerint a személy csak akkor szűnik meg fertőzőképesnek lenni, amikor a bőrén lévő, vírust tartalmazó sebek és varok eltűnnek – ez általában két-három hétig tart.

Karanténba zárhatják a majomhimlős betegeket és a velük érintkezőket Szlovákiában. A fotó illusztráció, forrás: getty Images

Klempa arról is beszélt, hogy a maximális védelem és biztonság érdekében a lappangási időhöz mérten a közeli kontaktoknak karanténba kell vonulniuk, máskülönben szétterjedhet a kórokozó.

A virológus rámutatott továbbá arra, hogy a himlő ellen használt régi vakcinák elméletileg felhasználhatók majomhimlővel szemben is. „Valószínű, hogy az országok rendelkeznek stratégiai készletekkel, emellett léteznek az oltóanyagok újabb generációi is, amelyek közül az egyiket, az Imvanexet az Európai Gyógyszerügynökség már engedélyezte a himlő ellen. Ezt akár a majomhimlő megelőzésére is lehetne használni.”