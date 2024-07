Joe Biden koronavírusos, karanténba kellett vonulnia

Koronavírussal fertőződött meg Joe Biden, az elnök lemondta szerdai kampányprogramját – közölte a Fehér Ház szóvivője. A közlemény szerint az elnök be van oltva és az ismétlővakcinát is megkapta, ezért tünetei enyhék, de hazautazik Delaware állambeli otthonába, ahol karanténba vonul. Ez idő alatt is ellátja hivatali teendőit, a Fehér Ház pedig rendszeres tájékoztatást ad majd az állapotáról.

Kevin O’Connor, az elnök orvosa arról számolt be, hogy Joe Biden szerdán rossz közérzetre, illetve felső légúti tünetekre panaszkodott, ezt követően végezték el rajta a Covid tesztet. Joe Biden Nevada állambeli kampányútját szakította meg, miután a tesztje pozitív lett. Az újraválasztásáért induló elnök szerda délután a latin-amerikai származásúak fontos szervezete, az Unidos gyűlésén tartott volna beszédet Las Vegasban. Az eseményt lemondták.