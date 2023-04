Madárinfluenza: belehalt egy női beteg a fertőzésbe

Az áldozat egy 56 éves nő, aki Kuangtung tartomány déli részén élt. Az övé a harmadik ismert eset mind Kínában, mind a világon, amikor a madárinfluenza H3N8 altípusa embert fertőzött meg – írja a Reuters hírügynökség. Az első két esetet a tavalyi év végén jelentették az ázsiai országban. A tartományi járványügyi hatóság a mostani fertőzésről március végén számolt be, a nő halálának körülményeiről azonban nem osztott meg részleteket. A WHO közlése szerint ugyanakkor többféle alapbetegséggel is küzdött, illetve korábban érintkezésbe került élő baromfikkal.

A madárinfluenza egy olyan törzse okozott halált Kínában, amely ritkán fertőzi meg az embert. Fotó: Getty Images

Ez utóbbi egy fontos körülmény. A madárinfluenza különböző törzsei ugyanis folyamatosan cirkulálnak a nagyobb baromfi- és vadmadárállományokban Kínában, és elvétve az embert is meg tudják fertőzni. A járványügyi szakemberek mintákat gyűjtöttek egy piacról is, ahol a nő betegsége előtt járt. A mintákból ki lehetett mutatni az influenza A(H3) vírus jelenlétét. A WHO szerint így arra lehet következtetni, hogy ez lehetett a fertőzés forrása. Az elhunyt nő közeli kontaktjai között nem találtak újabb eseteket.

A H3N8 gyakori a madaraknál, amelyeknél jellemzően nem okoz súlyos megbetegedést. Ismert továbbá, hogy ritkán emlősöket is megfertőzhet. „A meglévő információk alapján úgy tűnik, hogy a vírus nem képes könnyen emberről emberre terjedni, ennél fogva alacsony a kockázata, hogy akár nemzeti, regionális vagy nemzetközi szintén elkezdene keringeni az emberi közösségekben” – húzta alá közleményében a WHO. Ezzel együtt fontos nyomon követni a madárinfluenzát, mert szakértők szerint megvan benne a képesség, hogy mutálódva világjárványt robbantson ki.

Magyarországon az utóbbi hónapokban több esetben is jelentettek madárinfluenzás megbetegedéseket a baromfiállományokban. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) az elmúlt napok során Csongrád-Csanád és Bács-Kiskun megyében is azonosította a vírus jelenlétét. Fontos azonban hozzátenni, hogy a fertőzést itthon a madárinfluenza H5N1-es altípusa okozza, amely különbözik a Kínában most halálesetet kiváltó törzstől. Januárban Vajda Lajos, a Nébih Országos Járványvédelmi Központja vezetője arról beszélt egy rádióinterjúban, hogy a H5N1 emberre nem veszélyes. Mindazonáltal februárban egy 11 éves kislány kórházba került madárinfluenza miatt Kambodzsában, majd nem sokkal később meghalt.

