Koronavírus: országszerte nagy a szervezkedés

Zalaegerszegen Sifter Rózsa megyei kormánymegbízott és Balaicz Zoltán polgármester jelenlétében mutatták be az NNK ajánlásával, a Belügyminisztériummal és az Innovációs és Technológiai Minisztériummal egyeztetett formában készülő, a helyi Mould Tech Kft. által kifejlesztett arcvédő pajzsokat, amelyekből kétezret rendelt már az Országos Mentőszolgálat.

Molnár Gábor ügyvezető elmondta: a cég az első néhány száz darabot 3D-s nyomtatással készítette el, de egy hete a teljes gyártókapacitást átállították az újrahasznosított anyagokból többféle változatban, önköltségi áron készülő arcvédő pajzsok előállítására. A napi háromezer darabos gyártókapacitást igény esetén tízezresre tudják bővíteni, az összeszerelést a Zalaegerszegi Városfejlesztési Kft. szervezi önkormányzati alkalmazottak önkéntes munkájával.

