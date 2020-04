"Több százezer arcpajzs kellene még"

Miért kell az arcpajzs? Az arcpajzs jelentősége abban rejlik, hogy képes egy fizikai gátat képezni az egészségügyi dolgozó arca és a Covid-19 beteg szervezetéből esetlegesen kicsapódó váladékcseppek közé. Mindenképp szükséges alá arcmaszk (esetleg védőszemüveg) is, ami a levegőben lebegő részecskéken megtapadt vírusok ellen óv, viszont így a bőrre kevesebb kerül közvetlenül a váladékcseppekből, így kisebb az esélye, hogy például izzadságcseppel együtt bekerüljön az orvos szemébe a homlokáról.

Március közepén fogalmazódott meg Bátyi Zoltánban a felismerés, hogy mint 3D nyomtatással foglalkozó vállalkozó, mérnök, lehet, ő is tudna érdemben segíteni a koronavírus-járvány elleni harcban, mégpedig a piacon hirtelen hiánycikké vált arcpajzsok gyártásával. A gondolatot tettek követték, egy orvos ismerősön keresztül pedig hamar megerősítést kapott, bizony elkelne a kórházakban az ilyen védőfelszerelés. Innentől már csak egy lépés volt, hogy megalakítsa azt a nyílt Facebook-csoportot, ahol a hozzá hasonló, 3D nyomtatóval rendelkező önkénteseket várta.

Az ország egy másik pontján hasonló gondolatok foglalkoztatták Havasi Attilát is, aki szintén aznap indította el saját akcióját. Bár előtte nem ismerték egymást a közösségi oldal segítségével összefogtak, s azóta együtt, további szakemberekkel és lelkes önkéntesekkel kiegészülve koordinálják a több mint 2200 tagot számláló 3D nyomtatással a koronavírus ellen! csoportot. "Nagyon sok magánszemély, iskola, önkormányzat és cég állt mögénk, lényegében mindenki, aki hallott az önkéntes akciónkról és volt 3D nyomtatója, illetve a nyomtatáshoz szükséges alapanyaga, az arcvédő pajzsokhoz nélkülözhetetlen plexi lemeze, vagy anyagilag tudta a kezdeményezést támogatni. Mostanra közel százan készítjük már ezeket az eszközöket" - mondta el a HáziPatika.com kérdésére Bátyi Zoltán, akitől azt is megtudtuk, időközben a CNC gépeket birtoklók is beszálltak a gyártásba, így már kétféle shieldet, azaz pajzsot tudnak gyártani.

Katonák, vámosok, orvosok is kérnék

Bátyi elmondása szerint már egy varroda is csatlakozott a csapathoz, ők szabják fel azt a 10,5 kilométer hosszú gumiszalagot, ami a pajzsok rögzítéséhez kell. Egy cég pedig felajánlott 100 ív plexi lemezt, amiből körülbelül 800 maszkot lehet készíteni. De azok, akik otthon, 3D nyomtatóval készítik a fejpántokat, már vastagabb írásvetítő fóliával is próbálkoznak, mivel a plexilemez jelenleg az egész országban hiánycikk. "Nagyon sok bank, cég és bolt is vett, hogy védjék a dolgozóikat a közvetlen kontaktustól" - jegyezte meg Bátyi Zoltán, aki szerint az anyaghiány kicsit le is lassítja majd a gyártást, de már úton van a támogatásokból rendelt utánpótlás. Arra pedig szükség is lesz, elnézve a csoportba folyamatosan érkező igényeket.

Nagyon sokan írják, mennyire örülnének a felszerelésnek, amiből az elmúlt bő egy hétben 6 ezer darabot gyártottak le és szállítottak ki a kórházaknak, teljesen ingyen. "Célunk, hogy elsősorban a frontvonalban, a betegekkel közvetlenül érintkezőket tudjuk ellátni" - hangsúlyozta a kezdeményezés vezetője. Az, hogy meddig bírják még ezt idővel, pénzzel és anyaggal, nem tudja, hiszen csak az általuk készített formanyomtatványon több mint 300 intézmény jelentkezett eddig, s becslései szerint több százezer arcvédő pajzsra lenne szükség az országban, de még a millió közeli darabszám sem tűnik túlzásnak. "Fogorvosok, szemészek, háziorvosok is kérték, és jó lenne a katonákat, rendőröket és vámosokat is ellátni" - tette hozzá a vállalkozó, aki jelenleg közel 18 órát foglalkozik napi szinte a szervezéssel és a logisztikával, mindezt saját költségén, hiszen a kezdeményezés nonprofit és önkéntes.

A búvármaszkok átalakítása még várat magára

A növekvő igények miatt már folyamatban van egy alapítvány létrehozása, s a befolyó támogatásokból egy fröccsöntő szerszámot szeretnének elkészíttetni. Utóbbi azért is lenne jó, mert felgyorsítaná és olcsóbbá tenné a jelenlegi folyamatot (3D nyomtatóval 30 perc egy pánt elkészítése, egy arcpajzs darabja pedig mintegy 300 forint), lehetne továbbá egységesíteni is az eszközöket, főképp ha előírják majd a minősítést. "Fontos megjegyezni, hogy ezek nem hivatalos védőfelszerelések, ezt a kórházi átadás-átvételnél is feltüntetjük, mivel nem szeretnénk és nem is tudnánk kiváltani a bevizsgált piaci termékeket. Ezeket az önkénteseink készítik, a felszerelések pedig gyártástechnológiájukból, jellegükből és kialakításukból fakadóan nem minősülnek hivatalos védőeszköznek. Mindig kérünk is mindenkit, hogy saját felelősségre használja" - mondta Bátyi Zoltán. Az eszközök mellé egyébként használati útmutatót is adnak, hiszen azok egy részét helyben kell összepattintani, illetve abban rögzítik a folyamatos fertőtlenítés fontosságát is.

A beszélgetés során szóba kerültek azok a teljes arcot fedő búvármaszkok, melyet többek között Franciaországban is 3D nyomtatók segítségével készített kiegészítő alkatrésszel alakítottak légzéstámogató készülékké. Ám, mint Bátyi Zoltántól megtudtuk, ehhez várják a szakmai szervezetek állásfoglalását, engedélyét. "Míg egy arcpajzs 300 forint, addig egy ilyen búvármaszk 5 ezer forint és még át is kell alakítani. Arról nem beszélve, hogy ez már egy sokkal komolyabb eszköz, amiért valakinek a szakmai felelősséget is vállalnia kell" - mondta. Volt, aki komplett lélegeztetőgépet szeretett volna csináltatni velük, az azonban természetesen már abszolút vállalhatatlan és teljesíthetetlen lenne, szóval egyelőre maradnak az arcpajzsok gyártásánál, s várják az újabb önkéntesek csatlakozását.

