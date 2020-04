Koronavírus: akadozhat a maszkgyártás

Önmagában az arcmaszk nem jelent védelmet afertőzésellen, fontos, hogy rendeltetésszerűen használjuk - részletek itt.

Egy olvasói jelzés alapján készített gyors körképet az Index.hu, és kiderült, hogy szinte mindenhol hiánycikk a gumipertli vagy más néven kalapgumi, amire pedig a maszkok gyártásához most mindenkinek szüksége lenne. Nem csak Magyarországon nem lehet azonban gumiszalagot kapni, egész Európában hiánycikk - mondta a portálnak a Magyar Könnyűipari Szövetség (MKSZ) elnöke, Kokasné Palicska Lívia.

Mind több üzem áll át védőmaszkok készítésére Magyarországon is. Fotó: MTI

Szerinte ennek az egyik legfőbb oka az, hogy a kontinensen leépült az iparág, a Távol-Keletről pedig most nehéz bármit is beszerezni. Elmondta, most mindenki igyekszik átállni védőfelszerelések gyártására, így elégítve ki az általános keresletet, vannak azonban még a gumipertlin kívül is nehézségek ezzel.

Az MKSZ elnöke szerint például gond, hogy nincsenek olyan szabványok amik alapján a varrodák olyan maszkot készíthetnének, amire nem kell ráírni, hogy "nem alkalmasak a védekezésre". Erre a feliratra Kokasné szerint a partnereik jogi védelme miatt van szükség. Hozzátette, probléma az is, hogy a védőruhák gyártására csak nagyon kevés cég alkalmas.

A kalapgumihiány kapcsán a vezető hangsúlyozta, vannak alternatív, kötözős megoldások. Megjegyezte, sokan használták eddig is így a maszkokat, főképp, akiknek húzta a fülét a gumipertli.

