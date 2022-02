Koronavírus: nem állnak le az oltási akciók

Ezért kell beoltani a várandósságot tervezőket.

Februárban is minden csütörtökön, pénteken és szombaton beoltathatjuk magunkat regisztráció és időpontfoglalás nélkül is. A központi oltópontokon továbbra is öt koronavírus-vakcina közül lehet választani - olvasható a kormányzati tájékoztatóban.

A februári oltási akciók időpontjai. Forrás: koronavirus.gov.hu

Kiket várnak elsősorban?

A közlemény szerint kiemelten várják az oltási akciókra az oltatlanokat. Azon oltatlan személyek, akik már átestek a koronavírus-fertőzésen, a betegségből történt felgyógyulás után akár azonnal, várakozási idő nélkül olthatók. Rajtuk kívül azokat is várják az oltópontokra, akik már 4 hónapnál régebben kapták meg előző oltásukat. A harmadik oltással ismét 80-90 százalékra emelhető a védettség. A megerősítő oltás a 12-17 éves korosztálynak is adható.

Csak 12 éven felülieknek

Fontos továbbá kiemelni, hogy regisztráció és időpontfoglalás nélkül csak a 12 év feletti korosztályt oltják be az oltási akciónapokon. Az 5-11 éves gyermekek COVID-19 elleni oltása továbbra is csak előzetes időpontfoglalással lehetséges a kórházi oltópontokon vagy a házi gyermekorvosoknál.

