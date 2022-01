Koronavírus: ezért kell beoltani a várandósságot tervezőket

Az eddigi tapasztalatokat és irányelveket erősíti meg az a közelmúltban nyilvánosságra hozott nemzetközi kutatás, amely szerint semmilyen érzékelhető negatív változást nem okoz a termékenységben a COVID-19-vakcina felvétele. Ugyanakkor az átvészelt koronavírus-fertőzés átmenetileg csökkentheti a férfiak nemzőképességét. Emellett kifejezetten javasolt a várandósságot, így akár lombikprogramot tervezők oltása, csakúgy, mint a várandós és szoptató édesanyák vakcinációja - olvasható a Semmelweis Egyetem honlapján.

Várandós nőknek kifejezetten ajánlják az oltásokat. Fotó: Getty Images

A várandósságot tervezők mellett kifejezetten javasolt a már babát váró és szoptató kismamák vakcinációja is. A hazai irányelvek szerint a második és a harmadik trimeszterben javasolják az oltást, ekkor az emlékeztető adagnak sincs akadálya az mRNS-alapú vakcinákkal. Az első trimeszterben általánosságban minden gyógyszeres terápiát kerüljünk, így az oltást is, de például az USA-ban ekkor is ajánlják a koronavírus-vakcinát.

Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) 2022. január 18-i közleménye szerint az mRNS-vakcinák terhesség alatti alkalmazása teljesen biztonságos. A felülvizsgálat nem talált arra utaló jelet, hogy terhességi komplikációk, vetélések, koraszülések vagy a magzatokban jelentkező káros hatások kockázata megnövekedett volna. Az amerikai Járványügyi és Betegségmegelőzési Hivatal (CDC) szerint az oltatlan várandósok nagyobb valószínűséggel betegszenek meg súlyosan a koronavírustól, az oltás pedig ajánlott terheseknek, szoptató anyáknak, valamint azoknak, akik terhességet terveznek jelenleg vagy a jövőben.

Az oltás kérdése azért is kiemelten fontos, mert várandósok esetében a COVID-19-fertőzés súlyosabb szövődményeket okozhat, illetve nagyobb arányban alakulhatnak ki ezek - ezt mutatják a nemzetközi és a saját klinikai tapasztalatok is. A legveszélyesebb ebből a szempontból a delta variáns, amely a tüdőszöveten kívül a méhlepény szövetét is képes megtámadni, ez pedig előfordult, hogy a magzat halálához vezetett. A COVID-19 ugyanakkor abban az esetben is veszélyes a magzatra, ha a méhlepényt nem támadja meg a vírus, például az édesanya tüdőkapacitásának romlásával a magzat oxigenizációja is sérülhet.

A nemzetközi ajánlásokkal összhangban a mesterséges megtermékenyítés előtt állóknak is erősen javasolt a vakcináció. Kezdetben ajánlott volt néhány ciklusnyi szünetet tartani az lombikbébi-kezelés elindítása és az oltás között, ma már, az összegyűlt tapasztalatok alapján ezt sem tartják szükségesnek, mivel a tervezett terhesség előtt beadott védőoltás semmilyen hatással nincs a későbbi várandósságra.

A fogamzóképes korú nők egy része a nemzetközi tapasztalatok szerint továbbra sem veszi fel a koronavírus elleni védőoltást, mert aggódnak a vakcina termékenységre gyakorolt, esetlegesen káros hatásai miatt. Ezzel szemben vizsgálatok bizonyították, hogy a COVID-19-vakcina felvétele egyik partner esetében sem okoz érzékelhető változást a termékenységben, vagyis a koronavírus elleni oltás nem rontja a fogamzás esélyeit.