Gyomorrontásra emlékeztető tüneteket okozhat az omikron

Flurona: mutatjuk, mit tegyünk, ha érintettek vagyunk.

A gyomor- és bélrendszeri panaszokat már korábban is összefüggésbe hozták a COVID-19-betegséggel, jellemzően azoknál, akik amúgy nagyon enyhe tünetekkel estek át a fertőzésen (mint például a gyerekek). A napokban azonban arra hívták fel a figyelmet amerikai egészségügyi szakértők, hogy az omikron variáns az eddigi változatokhoz képes sokkal gyakrabban idéz elő gyomorrontásra emlékeztető rosszullétet - írta meg a DeseretNews.

Hasfájás, étvágytalanság, hányás, hasmenés is jelentkezhet az omikronos betegeknél.

A kép illusztráció, forrása: Getty Images

h i r d e t é s

A tüdő helyett a gyomrot támadja?

A koronavírus delta variánsa nagyon súlyos felső légúti tüneteket okozott, könnyen szétterjedt a tüdőben, ez pedig tüdőgyulladáshoz, illetve légzési elégtelenséghez vezetett. A betegeknek gyakran volt szükségük légzéstámogatásra. Az omikron esetében ehelyett gyakran jelentkezetnek gyomor-bélrendszeri panaszok, főként azoknál, akik eleve küzdenek valamilyen emésztőrendszeri problémával - esetükben fellángolásokkal és a meglévő panaszok súlyosbodásával kell számolni, de újabb tünetek is megjelenhetnek náluk - ismertette Dr. Bill Admire orvos.

Ilyen tünetek esetén érdemes az omikronra gyanakodni

A szakértő szerint az alábbi tünetek gyakran jelentkeznek az omikron variáns okoztafertőzésesetén:

hasi fájdalom,

étvágytalanság,

hányinger,

hányás,

hasmenés.

Ezek az információk is a tesztelés fontosságát hangsúlyozzák. Az új koronavírus-variáns ugyanis számos olyan tünetet okoz, amely nem csak a COVID-19-re, hanem az influenzára, vagy akár már - vírusos vagy bakteriális - fertőzésre is utalhat. A gyomorpanaszok mellett gyakori még a fejfájás, a torokkaparás, a száraz köhögés, az éjszakai izzadás, az extrém fáradtság és az izomfájdalom is.

Egyes betegeknek a hosszú COVID egy véget nem érő történetnek tűnik, mások számára egy valóra vált rémálom. Vannak, akik heteken, hónapokon át tartó mellkasi fájdalommal, migrénnel és konstans fáradtsággal küzdenek.