Koronavírus: mikor ér véget az ötödik hullám?

Kedvező fordulat a hazai koronavírus-helyzetben.

Hétfőn minden második koronavírusteszt pozitív lett, de ez még így is harmadannyi új esetet jelentett, mint amennyit a hónap elején jelentettek. A lélegeztetett és kórházban ápolt betegek számában azonban egyelőre nincs javulás - hangzott el az RTL Klub Híradó egyik keddi riportjában. A csatorna megkereste Vattay Gábort, ELTE járványmodellezéssel is foglalkozó fizikusát, aki úgy nyilatkozott, szerinte egyértelműen az ötödik hullám vége felé tartunk. Ő arra számít, hogy várhatóan március 15-e körül megy le ezer alá az új koronavírus-fertőzöttek száma.

Csökkenni kezdett a napi új esetek száma. A kép illusztráció, forrása: Getty Images

Mikor jöhet lazítás?

Pusztai Erzsébet immunológus szerint, mivel a koronavírus omikron variánsa jóval ritkábban okoz komoly megbetegedést, mint a korábbi változatok, bizonyos szabályokon - a nemzetközi példát követve - itthon is lehetne enyhíteni. "Nálunk is meg lehetne szüntetni az eddig gyakorlatban alkalmazott karanténkötelezettségeket. Az iskolákban a karanténozást is be kellene fejezni. Az a gyerek maradjon otthon, és azt teszteljék, akinek tünete van" - fejtette ki.

Hozzátette, nem lehet kizárni, hogy jöhet egy újabb variáns, amely veszélyesebb az omikronnál. Ám most úgy tűnik, hogy a koronavírus az influenzához hasonlóan egy szezonálisan, jellemzően az őszi-téli időszakban megjelenő kórokozóvá alakul majd át.

A Koronavírus Sajtóközpont közlése szerint egyébként a kormány majd akkor fog a kormány dönteni a jelenlegi maszkviselési és rendezvényszervezési szabályok eltörléséről, amikor biztonságossá válik a járványhelyzet. Hozzátették, a legnagyobb védelmet továbbra is az oltás jelenti.

Mintegy 75 százalékkal kisebb arányban szorulnak kórházi kezelésre azok a koronavírus-fertőzöttek, akik a vírus omikron variánsát kapták el, mint azok, akiket a delta betegített meg - állítja saját adataira alapozva a dél-korai járványügyi hivatal.