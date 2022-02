Koronavírus: megugorhat a hazai áldozatok száma

Az omikron koronavírus-variáns megjelenése óta látványosan megnőtt a naponta regisztrált fertőzöttek száma. Egy nap alatt már 10-15 ezer új esetet is feljegyeznek, az aktív fertőzöttek száma a negyedmillióhoz közelít, de a kórházi kezelésre szorulók és az elhunytak száma is emelkedő tendenciát mutat. Rusvai Miklós víruskutató az RTL Híradónak úgy nyilatkozott, napokon belül tetőzhet az ötödik hullám, az elhunytak száma azonban még egy ideig - legalább február közepéig - emelkedni fog, és átlagosan akár 150-160-an is meghalhatnak egy nap alatt a COVID-19-hez köthetően.

A járvány végét egyelőre nem látjuk

Rusvai felhívta a figyelmet arra is, hogy az ötödik hullám tetőzése még nem a koronavírus-járvány végét jelenti majd, csupán annyit, hogy mérséklődni fog a fertőzöttek száma és a terjedés intenzitása. "Én úgy gondolom, hogy a koronavírus egészében ugyanúgy május végén fog visszavonulni, mint ahogy tavaly és tavalyelőtt. Tehát addig, ha alacsony esetszámban is, de viszonylag többet fogunk látni, mint a nyári szezonban" - fejtette ki. Egyébként a nemzetközi tapasztalatok alátámasztják ezt a vélekedést, ugyanis több országban lehetett látni egy intenzív, 3-4 hetes emelkedést, majd az esetszámok csökkentek ugyan, de még nem tértek vissza az úgynevezett omikronhullám kezdete előtti szintre.

Az omikroné lesz az utolsó felvonás?

Most már teljesen egyértelmű, hogy az omikron hiába terjed gyorsabban, enyhébb tüneteket okoz - ezt már Falus András immunológus mondta az RTL-nek. Véleménye szerint ez a variáns elsősorban az idős, leromlott immunrendszerű, krónikus betegségben szenvedők körében szed áldozatokat, arányaiban azonban kevesebbet, mint a korábbi változatok. Az viszont, hogy az omikron vajon elhozza-e a világjárvány végét - ahogyan sokan várják tőle -, a szakember szerint még nem lehet megmondani.

Az átoltottság további növelése és a koronavírus-járvány újabb hullámának megfékezése érdekében januárban és februárban is minden csütörtökön, pénteken és szombaton oltási akciót szerveznek a kórházi oltópontokon és a kijelölt járásközponti szakrendelőkben.