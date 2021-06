Koronavírus: ezt a vakcinát is adhatják kismamáknak

Március végén írtuk meg, hogy elindulhatott Magyarországon a kismamák COVID-19 elleni immunizálása. Erre a célra jelenleg csak Pfizer és a Moderna oltóanyagait lehet használni az itthon elérhető vakcinák közül, a szakmai ajánlásoknak megfelelően. Elképzelhető azonban, hogy rövid időn belül egy újabb vakcinával is bővül a lista.

Hamarosan újabb vakcinát alkalmazhatnak a várandós nők immunizálásához.

Ez a vakcina is biztonságos

Orosz források alapján Dobson Szabolcs, gyógyszerengedélyezési szakértő arról számolt be a Koronavírus vakcináció - szakirodalmi tallózó elnevezésű nyilvános Facebook-csoportban, hogy hamarosan a Szputnyik V koronavírus-vakcinával is olthatják a várandósokat. "Az orosz egészségügyi miniszter, Mihail Murasko kijelentette, hogy hamarosan módosítják a Sputnyik V vakcina alkalmazási előírásának várandósokkal kapcsolatos részét, miután rendelkezésre állnak ezzel kapcsolatos adatok" - írta posztjában a szakember.

Fontos azonban kiemelni, hogy ebből a vakcinából várhatóan nem érkezik több Magyarországra, ugyanis már a szerződésben vállalt adagok mindegyikét megkaptuk az oroszoktól. Tehát ha engedélyezik is a várandósok oltását ezzel a készítménnyel, itthon nem fog rendelkezésre állni ilyen koronavírus-vakcina a kismamák részére.

Fontos tudnivalók kismamáknak

Május közepén egyébként változott a kismamák oltási rendje. Az új protokoll szerint az első adag változatlanul csak a terhesség 12. hete után adható be, és a második oltást is érdemes még a várandósság ideje alatt beadatni, a 36. hét előtt. Amennyiben ez mégsem megoldható, akkor a szülést követő 2 héttől bármikor sor kerülhet a második részoltás beadására - ismertette korábbi sajtótájékoztatóján ismertette Müller Ceclíia országos tiszti főorvos. Jó tudni emellett, hogy bár a várandósokat soron kívül oltják az új típusú koronavírus ellen, nekik ugyanúgy regisztrálniuk kell, a védőoltás beadásakor pedig be kell mutatniuk várandósgondozási kiskönyvüket.

