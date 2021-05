Koronavírus: változik a kismamák oltási rendje

Magyarországon továbbra is a Pfizer és a Moderna koronavírus-vakcinájával oltják a várandós nőket. Az első adag változatlanul csak a terhesség 12. hete után adható be, a második dózissal kapcsolatos szakmai ajánlások azonban változtak - ismertette Müller Ceclíia országos tiszti főorvos. Az új javaslat szerint a második oltást is érdemes még a várandósság ideje alatt beadatni, a 36. hét előtt. Amennyiben ez mégsem megoldható, akkor a szülést követő 2 héttől bármikor sor kerülhet a második részoltás beadására - fűzte hozzá.

Változik a kismamák oltási rendje. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Eddig ennyi embert oltottak be a buszokon

A szakember arról is beszélt, hogy a honvédség oltóbuszai jelenleg Borsod-Abaúj-Zemplén megyét járják, hogy segítsék a kistelepülések lakóinak új típusú koronavírus elleni vakcinázását. Praktikussági okokból jelenleg kizárólag az egyadagos Janssennel oltanak ezeken a járműveken. A buszok egyébként már 9 megye 81 településére látogattak el, és összesen 18 ezer főt immunizáltak eddig.

Fontos határidő közeledik

A tiszti főorvos egy fontos határidőre is felhívta a figyelmet, a 16 és 18 év közöttiek ugyanis már csak ma estig foglalhatnak időpontot a csütörtöktől keddig tartó oltási kampányra. A szennyvízadatokat pedig úgy kommentálta, hogy az új elemzéseik szerint jelentős romlás nem várható a jövő héten, és úgy tűnik, a teraszok megnyitása sem okozott nagy problémát.

Hálával tartozunk az ápolóknak

A tájékoztatón elhangzott továbbá, hogy május 12-e az ápolók nemzetközi napja. Ezzel kapcsolatban Müller Cecília úgy fogalmazott, a koronavírus-járvány az ápolókat is kemény kihívások elé állította, de ők helytálltak. A nehézségek ellenére is hihetetlen odaadással gondoskodtak a betegekről, ezért mindannyian hálával tartozunk nekik.

