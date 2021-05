Koronavírus: nem jön több Szputnyik-vakcina

Kedden újabb 334620 adagot kaptunk a Pfizer új típusú koronavírus elleni készítményéből. Emellett hétfőn 38400 dózisnyi érkezett a Janssen vakcinájából, a Sinopharm pedig újabb 1,2 millió oltóanyagot biztosított nekünk múlt szombaton. Így már összesen 11,8 millió vakcina jött az országba, és a szerződések szerint még 19,1 millióra vagyunk jogosultak - derült ki a frissített tájékoztatóból. Az összefoglalóban úgy fogalmaznak, ma már a vakcina - vagy inkább annak hiánya - nem akadálya annak, hogy valaki védőoltást kapjon.

Fekete Beáta asszisztens előkészíti a Szputnyik-vakcinákat. Fotó: MTI/Rosta Tibor

Így áll most az EU-s beszerzés

Magyarország összesen csaknem 24 millió adag COVID-19 elleni oltóanyagot vár az Európai Uniós (EU-s) beszerzésből. Ennek eddig a 22 százaléka érkezett meg négy gyártótól - a Pfizertől, a Modernától, az AstraZenecától és a Janssentől. A legtöbb vakcinát - 3,5 millió adagot - a Pfizer szállította országunkba. Mivel a jelenleg alkalmazott vakcinák közül csak a Pfizer engedélyezett a 16-18 évesek oltására, május 13-ától ezzel a készítménnyel kezdődött meg a korosztály immunizálása. Az egyadagos Janssen-vakcinát pedig már nem csak a honvédségi oltóbuszokon, hanem a háziorvosi rendelőkben is alkalmazzák.

Forrás: koronavirus.gov.hu

Keleti vakcinából már nem jön sok

A kormány véleménye szerint az uniós beszerzésből kevés vakcina érkezik, és az is lassan. Az oltási program ütemének felgyorsítása érdekében tehát Magyarország 7 millió adag keleti vakcinát is vásárolt - Oroszországtól és Kínától -, és ennek a 93 százaléka már meg is érkezett. A megrendelt 2 millió adag Szputnyik V-ből már az összes oltóanyagot megkapta Magyarország, ezért aki ezt a koronavírus-oltást szeretné, az mielőbb foglaljon időpontot az online rendszerben, mert már csak korlátozott mennyiségben érhető el, több nem jön belőle. Egyébként a megrendelt 5 millió adag Sinopharm-vakcinából is több mint 4,5 millió adag megérkezett már.

