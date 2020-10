Koronavírus: ezért olyan rosszak a magyar adatok

Rusvai Miklós az ATV Start című műsorában beszélt a magyarországi járványhelyzetről. Mint elmondta, akiknél nagyarányú volt az elhalálozás az első hullám idején - például az olaszoknál, spanyoloknál, svédeknél -, azoknál most kedvezőbbek a mutatók. Itthon viszont éppen fordított a helyzet. "Mi az első hullám idején nem engedtük el a járványt, nagyon alacsony volt nemzetközi összevetésben is a fertőzések és az elhalálozások száma. Most gazdasági megszorítások nincsenek, így tehát azt szenvedjük meg idézőjelben, hogy tavasszal olyan jók voltak az adataink" - részletezte a szakember.

Sokkal több tesztet kellene végezni

A pozitív, detektált esetek számának drasztikus növekedése szerinte azzal magyarázható, hogy egyre több tesztet csinálnak. Rusvai Miklós arra is kitért, hogy még mindig nagyon magas, 20 százalék körüli a teszteken belül a pozitív esetek aránya. "Én is azt mondom, amit a többi szakember, hogy még sokkal több tesztet kellene végezni, akkor sokkal több fertőzöttet felderítenénk" - szögezte le, majd hozzátette: kapacitáshiány az oka annak, hogy nincs több tesztelés itthon.

Úgy véli, annak köszönhetően, hogy tavasszal nem engedtük el a járványt, rengeteg mindent megtanultunk. "A lakosság megtanulta a helyes viselkedést, a hatóságok megtanulták a helyes kontrollt, az egészségügy megtanulta a helyes kezelést. (...) Ezért, bár nagyon rosszak a statisztikáink, ha az egész járványidőszakot nézzük, tehát áprilistól kezdve, mégis jobban állunk azoknál az országoknál, akik a tavaszi hullámot engedték el" - mondta Rusvai Miklós.

Az immunitás a vakcina esetében is időleges lesz

Az immunitással kapcsolatban leszögezte: a koronavírusok nem adnak életre szóló védettséget. A vírus típusától és a fertőzött immunrendszerétől is függ, hogy hány hónapos az immunitás, ami egyébként általában 3-8 hónap szokott lenni. A legrövidebb detektált immunitás, vagyis újrafertőződés 107 nap után következett be, ezért úgy gondolják, hogy ennyi a minimum. Az immunitás a vakcina esetében is időleges lesz, tehát újra kell oltatni, mint például az influenzánál. A vakcina megjelenését, forgalomba kerülését jövő év március-áprilisára várja, de azt egyelőre nem tudja, hogy az immunizálás mikor lesz hozzáférhető a lakosság számára is.

